鄭麗文:2026以和為核心價值

國民黨主席鄭麗文三十一日表示，國民黨衷心希望台灣能夠團結，而非持續撕裂，並隨時願意釋出善意，推動朝野和解。（國民黨提供）

記者王超群∕台北報導

國民黨主席鄭麗文三十一日主持中常會時指出，二０二五年台灣歷經高度政治對立與社會紛擾，展望二０二六年期待社會祥和、朝野和解與兩岸和平，為台灣迎來新氣象。

鄭麗文也表示，元旦清晨六時將代表國民黨參與總統府前升旗典禮，展現效忠中華民國與捍衛憲法的立場，八時國民黨中央亦將舉辦升旗活動，期盼新的一年為台灣開啟穩定與和解的一頁。

鄭麗文表示，二０二五年一整年，台灣歷經大罷免行動與共軍多次環台軍演，社會氛圍緊繃。她指出，在罷免期間，部分國民黨立委於街頭拜票時遭遇言語羞辱甚至肢體衝突，顯示社會對立加劇，已不同於過往善良、開放與包容的台灣社會樣貌，相關現象亦引發國際社會關切。

廣告 廣告

鄭麗文指出，新的一年應以「和」為核心價值，期盼台灣社會回歸和氣與穩定，讓民眾在治安與社會安全網下安居樂業，重建熟悉人情味環境，而非在日常生活中承受不必要的恐懼與不安。

在朝野關係方面，鄭麗文表示，國民黨衷心希望台灣能夠團結，而非持續撕裂，並隨時願意釋出善意，推動朝野和解，化解目前的憲政僵局，讓國家機器得以正常運作，使真正福國利民的政策與預算順利推動。

鄭麗文指出，藍白日前共同提出「台灣未來帳戶」構想，希望社會各界放下歧見，不分顏色投資台灣、投資未來、投資下一代，讓公共資源能有效用於長遠發展。

談及兩岸關係，鄭麗文表示，兩岸不應長期處於劍拔弩張的狀態，和平穩定攸關區域安全與民生發展。她強調，國民黨主張透過對話與交流維繫台海和平，避免任何可能的軍事衝突，並視此為重要使命與責任。

鄭麗文同時呼籲大陸當局避免以軍事方式升高對立，也期盼民進黨政府正視兩岸對話的重要性。她指出，前總統馬英九執政期間，在九二共識基礎上推動交流，兩岸得以維持對話與穩定，展現和平互動的可能性。