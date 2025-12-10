鄭麗文：3前提換鄭習會是瞎編 九二共識、反台獨足矣

外傳國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平可能於明年農曆年前後會晤，而北京對此提出「3張門票」前提。國民黨主席鄭麗文今天(10日)嚴正澄清，表示該篇報導全屬「編故事」，她相信兩岸共同的願望就是和平、和解，但這不需要任何條件，也不需要有任何自我矮化，因為九二共識、反對台獨就是最堅實的政治基礎。

自由時報報導指國民黨副主席張榮恭與蕭旭岑日前赴中交涉，已和對岸達成共識，「鄭習會」可望於明年農曆年前後登場，但北京對此提出包括堅決反對軍事採購預算等「3張門票」前提。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文10日在中常會指出，張榮恭與蕭旭岑和中國國台辦主任宋濤會晤時，民進黨還沒有提出新台幣1.25兆元國防特別預算，何來「條件說」？她痛批該篇報導全屬瞎編，並表示國民黨已正式發出律師函要求自由時報澄清，國民黨也將保留法律追訴權。鄭麗文並強調，她相信兩岸都希望和平，且這不需要任何條件，因為九二共識、反對台獨就是最堅實的政治基礎。鄭麗文：『(原音)第一，自由時報完全編故事，我相信兩岸有共同的願望，希望能夠和平、和解，我們不需要有任何條件、不需要有任何的自我矮化，因為九二共識、反對台獨足夠矣，就是最堅實的政治基礎，沒有什麼另外條件。』

鄭麗文透露自己今天中午受邀出席歐洲駐台各國代表餐敘，她當場跟各國使節澄清媒體報導內容，並表達希望未來直接跟各國使節建立溝通管道。

鄭麗文也提到在前總統馬英九執政時期，軍購從來不會成為爭議話題。她並重申國民黨是國防力量最堅實的後盾與支持力量，所以不須擔心外界見縫插針、惡意扭曲，國民黨也將不遺餘力地尋求兩岸和平與和解。

至於「鄭習會」是否可望於明年農曆年前登場，國民黨文傳會主委吳宗憲在中常會後受訪表示，目前完全沒有相關規劃，且歷任黨主席也從來沒有人拿任何條件去交換，他提醒媒體在報導前應善盡查證義務。

根據國民黨發給自由時報的律師函，要求自由時報應於今年12月12日前撤下該篇報導網頁連結，否則將立即採取一切必要的法律行動。(編輯：許嘉芫)