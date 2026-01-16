鄭麗文:5千億美元天價 產能移美衝擊國安

國民黨主席鄭麗文說，相對韓國3500億美元、日本5500億美元對美投資，以經濟體規模而言，台灣5000億美元（約新台幣15兆7525億元）投資是天價。（中央社）

記者王超群、翁順利∕綜合報導

台美關稅談判結果出爐，國民黨主席鄭麗文十六日表示，關稅百分之十五且不疊加只是最起碼的要求，比起日韓，台灣經濟體較小，五千億元投資是天價；國民黨前立委陳以信則批台美關稅談判「輸到脫褲子」，賴清德根本守不住護國神山。

鄭麗文十六日出席國民黨桃園市黨部歲末感恩聯誼活動，接受媒體聯訪時指出，日本與南韓早在數月前即完成相關談判，台灣卻遲至近日才拍板，但百分之十五不疊加本屬基本條件，並非突破性成果，政府不應過度包裝。

鄭麗文並質疑投資承諾比例失衡。她指出，南韓承諾對美投資約三千五百億美元，日本約五千五百億美元，相較之下，台灣經濟體量較小，卻被要求投入高達五千億美元，比例明顯偏高，根本是天價，且相關談判內容亦涉及半導體產能配置，美方官員公開談及希望台灣約百分之四十產能移往美國，恐對台灣科技實力、資金與人才結構造成長期衝擊，已上升為國安層次問題。

陳以信在臉書指出，台灣承諾對美投資合計約五千億美元，換取對台關稅百分之十五，若以台灣每年約二千億美元對美出口換算，調降稅率後每年約可省下一百億美元，「用五千億換每年一百億，怎麼看也不划算」。

陳以信指出，台積電及半導體產業赴美投資二千五百億美元，美國商務部長盧特尼克也說，台灣半導體供應鏈百分之四十將轉移至美國。他怒轟賴清德政府守不住護國神山，「台灣還自己借錢幫美國把產業搬走，創造的是美國經濟奇蹟」。

陳以信說，美方鼓勵台灣廠商赴美投資，卻不用提供相關支持，還要台灣廠商自己向政府借錢，等於是被賣了幫忙數錢，還要借錢給人家，「台灣自己借錢給廠商去美國投資，賺錢繳稅是給美國，賠錢是拿台灣納稅人的錢來賠」，他直言「台灣怎麼會這麼傻」。

陳以信認為，這樣的結果對美國是穩賺不賠的生意，對台灣卻是一場輸到脫褲子的買賣，他認為，台灣對美國釋出如此大善意，「掏心掏肺卻是真心換絕情」，連美國總統川普一句安全承諾都換不到。他不禁質疑，如果這種談判結果還能叫「全壘打」，他不禁要問「賴清德政府到底是台灣隊，還是美國隊？」