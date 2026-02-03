鄭麗文1人敗1黨？林濁水示警「仇恨值大暴動」重演韓流危機

政治中心／黃依婷報導

《美麗島電子報》昨（2）日發布2026年1月最新國政民調。在「國民黨主席鄭麗文信任度」調查中，結果呈現顯著的警訊，高達53.5%的民眾表示不信任，遠超信任者的28.7%。對此，前立委林濁水也曬出民調直言，「鄭主席仇恨值大暴動」。

林濁水發文曬出民調，並在文中寫下，鄭主席仇恨值大暴動，甚至出現國民黨整體好感度高於鄭麗文個人的情況。他形容，這樣的局勢等同於在深藍群眾、名嘴與名校學者的推波助瀾下，將鄭麗文「扶龍出來」，被期待成為「救黨救國」的人選，重新扮演2020年韓國瑜的角色。然而，他也直言，所謂「一人救一黨」的速成想像，實際上恐怕淪為「一人敗一黨」，最終「一黨也救不了一人」。

林濁水接著曬出總統賴清德信任度的民調，如今終於出現黃金交叉，他認為是因為民眾對關稅談判評價大翻案，現在信任度雖然還不到50%，但是已經不遠了。

據了解，根據《美麗島電子報》最新國政民調，在「國民黨主席鄭麗文信任度」調查中，結果呈現顯著的警訊：高達53.5%的民眾表示不信任，遠超信任者的28.7%。數據顯示，鄭麗文個人的反感度已超越國民黨整體的負面評價，顯示其接掌黨揆後，個人形象正承受巨大壓力。

該民調由戴立安問卷設計與分析（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在全國年滿20歲的民眾。調查時間1月26日至1月28日（2月因春節連續假期暫停國政民調），由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機。成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

