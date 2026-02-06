鄭麗文2026領軍關鍵之戰！蔡正元斷言：贏了她氣勢就很大

國民黨副主席蕭旭岑日前率國內產業界人士赴大陸參加國共智庫論壇，引發討論。對此，前立委蔡正元表示，國民黨主席鄭麗文可能要清楚，她的政治前途在於國民黨選舉是輸是贏，如果國民黨贏得高雄，那鄭麗文氣勢就很大了。

蔡正元表示，鄭麗文可能要清楚，她的政治前途在於國民黨選舉是輸是贏，如果國民黨贏得高雄，那鄭麗文氣勢就很大了。（圖/資料照）

蔡正元5日在中天新聞節目《張雅婷辣晚報》中表示，兩岸關係是一件事情，國民黨對美關係是一件事情，今年選舉輸贏又是一件事情，可是這三件事會互相影響，所以如何去拿捏，這比較實際。

蔡正元認為，國民黨畢竟還是在野黨，對兩岸關係的發展影響有限，民進黨給你限制這限制那，國民黨都不能動，比如這次去對岸參加兩黨政治論壇，民進黨就下令好幾個教授不能去，所以就沒有大牌教授去了，這是一個現實，但至少投石問路了，當然自己也贊成。

前立委蔡正元。（圖/中天新聞）

蔡正元話鋒一轉指出，可是現在問題是，這樣對於2026的選舉是正面、負面、加分、減分，要去評估一下，看起來有加分也有減分。現在對美關係，國民黨的立場是什麼？像翁履中教授就說國民黨親中反美，因為藍委不通過國防預算。不管如何，有問題要去解決，解決要有一個清楚的戰略。

蔡正元也指出，國民黨現在提名縣市首長碰到一點困難，這個可能黨主席要積極去處理，這個不能說推給制度，制度沒有黨主席去推動，是不會動的。鄭麗文可能要清楚其政治前途，在於國民黨選舉是輸是贏，不是在於有沒有習鄭會、鄭習會，先弄清楚這點再說。除非真的有幫助，也不是說接受採訪、去美國訪問，是選將會不會贏。

蔡正元直言，如果高雄贏了，鄭麗文氣勢就很大了，如果高雄輸、這裡也輸、那裡也輸，就沒戲唱了。政治是一個很現實的東西，自己講夠簡單吧，國民黨輸贏才跟鄭麗文有關，兩岸和平是跟當政者的總統賴清德有關，統獨不是國民黨能決定。

蔡正元最後強調，國民黨針對不同族群，要去推銷不同政見，想想什麼政見有用，盡最大的努力，保護台灣人民的利益，保護不了台灣人民，至少保護國民黨的支持者。

