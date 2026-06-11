鄭麗文2028選總統？ 吳崑玉：6 成機會成藍營候選人 黃暐瀚驚 : 那這3人呢?

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國民黨主席鄭麗文近期率團訪美，宣布將在 2028 年「贏回執政權」，外界推測其可能參選 2028 。政治評論員吳崑玉也分析認為，鄭麗文有 6 成的機會，成為藍營 2028 的總統候選人。圖為鄭麗文與掛在甘迺迪圖書館的美國總統徽章合影。 圖：翻攝鄭麗文臉書

[Newtalk新聞] 在結束對北京的訪問後，國民黨主席鄭麗文近期率團訪美，積極與大國互動。同時，鄭麗文又在出席僑宴時發表演講，強調將在 2028 年「贏回執政權」，外界也猜測鄭麗文可能計畫參選 2028 。針對鄭麗文的相關言論，政治評論員吳崑玉近期發表預測，認為鄭麗文有「 6 成」的機會參選 2028 ，台北市議員苗博雅也補充表示，「鄭麗文的戰略位置確實最好」。

資深媒體人黃暐瀚近期邀請吳崑玉、苗博雅兩位來賓參加網路節目「下班瀚你聊」，針對鄭麗文 2026 以吉 2028 的選舉布局展開討論。由於鄭麗文在公開演講中提及年底選舉的相關布局以及 2028 重返執政等目標，外界認為鄭麗文可能希望角逐 2028 的總統大選，相關話題也引發全台網友的廣泛關注。

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吳崑玉指出，鄭麗文參選 2028 總統大選的機會高達「六成」，但黃暐瀚卻對該結果感到驚訝，強調國民黨內還有台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜以及台北市長蔣萬安等有利的潛在競爭人選。

然而，吳崑玉分析表示，鄭麗文可能利用黨主席的身分，對提名辦法進行修改，「國民黨過去經常以『黨員三成、民調七成』的方式決定人選，在中國國家主席習近平的加持下，鄭麗文很可能獲得黨員投票的一致支持，再加上綠營選民可能『唯一支持』她參選，他有非常高的機會成為國民黨 2028 年的總統候選人」。

共同出席節目的苗博雅則稱，鄭麗文目前正在最好的戰略位置上，「韓國瑜可能受到國會議長中立的相關條款影響，盧秀燕則是因未參選黨主席而錯失契機，蔣萬安未必會挑戰 2028 ，更可能等待 2032 的機會」，認為在考慮上述因素後，鄭麗文很可能成為藍營 2028 的總統候選人。

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