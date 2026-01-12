（圖／本報系資料照）

國民黨主席鄭麗文不久前表示願意赴大陸會見習近平，然後赴美國訪問。如果鄭麗文順利成行，無論是否會見習近平甚至川普或盧比歐，都將凸顯賴清德的困境。

大陸雖然沒有制裁賴清德，但是日前將劉世芳與鄭英耀列為台獨頑固分子，有敲山震虎的意味。

在目前的實際狀況下，賴清德無論有無意願，都不可能前往大陸。請習近平喝珍珠奶茶，恐成天方夜譚。民進黨為了掩飾賴清德的困窘，必然對鄭麗文的大陸之行極力抹紅，發散賣台投降論。

賴清德去年想去教廷參加教宗就職典禮，卻格於客觀形勢希望落空。想過境紐約去巴拉圭訪問，也遭到阻擾。美國總統川普去年10月底在韓國釜山與習近平會晤後，預定本年4月訪中。在此之前，賴清德不可能過境美國。身為總統卻寸步難行，還可能遭到彈劾，真是情何以堪。

根據《遠見》近期公布的「2026民心動向調查」，倘若兩岸發生戰爭，只有25％的民眾願意自己或家人上戰場。在台灣民心反戰的氛圍下，鄭麗文的和平之旅，必然可以輾壓抹紅的聲浪。

有學者認為台灣民眾對中共長期以來積累的高度不信任，使鄭麗文的大陸之行難獲國內主流民意支持，更可能因社會內部質疑而淪為另一種不穩定的來源，因而影響藍營選情。事實上，仇中、反中、抗中、芒果乾只可能對總統選舉有效，不會影響地方選舉。

鄭麗文應該勇往直前，大破大立開創新局。

（作者為自由撰稿者）