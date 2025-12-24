鄭黃二會！明早10時共同宣布「台灣未來照護TFA」政策

民眾黨24日下午舉辦舉辦「作伙顧嘉義！民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長」記者會。（杜宜諳攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將於25日見面，宣布共推「國民帳戶」，讓每位12歲以下孩童帳戶存入一筆5萬元基金，且家長可提撥做基金操作。黃國昌24日表示，當執政黨不斷撕裂這個社會，在野黨要負責撐起整個國家，因此「台灣未來照護TFA」具體內容，將於明早10時跟國人詳細報告。

民眾黨24日下午舉辦舉辦「作伙顧嘉義！民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長」記者會，會後接受媒體訪問。針對跟國民黨2026選舉合作，例如共推人選、比民調方式的最新進度？黃國昌指出，目前兩邊智庫對接非常順暢，自己跟鄭麗文溝通非常直接順暢，有任何具體消息會再對外報告。

至於黃國昌明（25日）要跟鄭麗文見面談「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶存入一筆5萬元基金，家長可提撥做基金操作，其財源從何而來？黃國昌提及，今天看到這個新聞，「老實說我有點驚訝，因為這是明天的記者會，會正式跟全國人民報告。」

黃國昌說，當執政黨不斷撕裂這個社會，在野黨要負責撐起整個國家，過去與鄭麗文第一次見面時，也有和全國人民表達兩邊智庫對接，並共推福國利民法案，「我們說到做到」。

黃國昌僅稱，由於內容複雜，沒辦法在今天記者會說明，針對「台灣未來照護TFA」具體內容，將於25日上午10時與鄭麗文在張榮發基金會舉辦記者會，跟全體國人做詳細報告，過去這段時間雙方密集工作，每晚9、10點都在開會，「雙方講好的內容，就等到雙方講好的明天記者會時間點，負責任跟大家報告」。

