【論壇中心／綜合報導】國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日下午舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，鄭麗文在贈與黃國昌一對藍、白色的台灣藍鵲瓷器，象徵藍白共行，而黃國昌則送給鄭麗文由本土藝術家用水泥作為基座製作的鎢絲燈，稱要給台灣光明未來。

國民黨前立委陳學聖今日在《頭家來開講》節目中提出質疑，究竟鄭麗文與黃國昌兩人背後「還有沒有大人」？這兩位「是不是做最後決定者」？黃國昌今天說了算還是要經過柯文哲同意，而鄭麗文做這個黨主席，她的輩分能不能夠讓所有的諸侯都能夠服氣，陳學聖指出，過去朱立倫做過桃園、新北市長，也獲選過立委，甚至當過行政院副院長，因此朱立倫面對黨內諸侯不是用權力，而是用情誼用輩分來把大家凝聚在一起，至於鄭麗文，各地的諸侯會不會服氣，她必須要想辦法訂一個規章讓大家去推動，陳學聖表示，他覺得今日鄭黃會的畫面「很好看」，是一個從主持人到黨主席都是年輕一代，有一種欣欣嚮往的希望，因此他也是深深祝福。

廣告 廣告

黃國昌表示，在與鄭麗文會面前，他有先跟柯文哲談過，且溝通時刻都在進行，他也知道在面對接下來合作的過程當中，什麼是最重要的，最重要的不是民眾黨的得失，是台灣跟台灣人民的得失。

原文出處：頭家講(影)／鄭黃今日會 前立委點出「這細節」：背後有大人？

更多民視新聞報導

小粉紅嗨喊日本低頭「受訓」 日本曝真相！怒批中媒偷拍

藍白會登場！黃國昌送鄭麗文「一盞燈」 卓冠廷諷：職業關燈手

王世堅成民進黨2026奇兵？許信良說話了：他選「這縣市」可帶動選情

