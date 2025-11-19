鄭黃會下午登場 侯友宜：合作若只是表象意義不大

藍白兩黨主席舉行「鄭黃會」，侯友宜說政黨合作要有共同的理念與想法，並能做出讓人民有感的成績，否則合作就只是一種表象，意義不大。（圖：侯友宜臉書）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的「鄭黃會」今天（19日）下午將在新北新莊登場，商討「藍白合」及重大國政議題。新北市長侯友宜表示，政黨合作要有共同的理念與想法，並能做出讓人民有感的成績，否則合作就只是一種表象，意義不大。

鄭麗文與黃國昌下午在新莊凱悅嘉軒酒店舉行「在野領袖對話」，預計會圍繞國政議題及兩黨合作方向進行深度協商。侯友宜在市政會議後受訪表示，政黨與政黨的合作，最重要的是必須有共同的理念與想法，合作必須做出讓人民有感的成績，不然的話，如果合作只是一種表象，意義是不大的。

侯友宜強調，最重要是必須誠心誠意、做出對人民最好的方向，這才是最主要的關鍵。

此外，民眾黨主席黃國昌已經表態參選2026新北市長，未來在新北市長有沒有可能藍白合？侯友宜說就像他先前說過，歡迎每一個想為新北市做事的人都能到新北市來，尤其要對新北市更加瞭解，一切合作都為了新北市的發展，一棒接一棒能夠更好，這才是大家所期待的。侯友宜請大家繼續努力，為了新北好、貢獻一己之力。（張柏仲報導）