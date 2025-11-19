鄭黃會下午登場！律師曝藍白合「3大主軸」

▲「鄭黃會」將於今（19）日下午登場，引起外界高度關注。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新任主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌首場「鄭黃會」，即將在今（19）日下午3點於新北市新莊凱悅嘉軒酒店會面，主題聚焦在野合作、聯合政府，雖不會談到選舉細節，仍引發外界高度關注。對此，律師黃帝穎進一步分析，兩黨主席會談藍白合，最有可能是這三大主軸。

黃帝穎表示，第一、互相吹捧，以化解各自黨內危機。鄭麗文明顯紅統，有令不出黨中央的危機，她自稱中國人、祭拜共諜吳石，又稱願會習近平，明顯急統路線，讓藍營各縣市長及候選人消極回應，確實如趙少康所說，鄭麗文有「令不出黨中央」危機。

「黃國昌狗仔跟監風波，引爆近6成小草不滿。」黃帝穎續指，根據《震傳媒》日前公布最新民調，針對黃國昌指揮狗仔政治跟監，有73.0%受訪者表示不認同，更重要的是，有58.7%民眾黨支持者表示不認同。黃國昌如何掌握柯文哲進八八會館，又藉此批判柯文哲，從民調顯示民眾黨內有近6成小草不滿黃國昌，這當然是黃國昌在黨內的信任危機。鄭麗文與黃國昌互相拉抬、吹捧，以化解各自的黨內危機，應可預見。

黃帝穎提到，第二、鄭麗文與黃國昌強烈謾罵民進黨及賴總統，以轉移各自黨內危機焦點，鞏固藍白各自基本盤。鄭麗文及黃國昌會面除了互相吹捧，企圖化解各自黨內危機外，更有效鞏固藍白各自基本盤的手段，就是拉大力道謾罵賴總統與民進黨，這應該是鄭麗文與黃國昌會面前，早就想好如何誆騙支持者的劇本。

黃帝穎直言，第三、藍白假藉「聯合政府」之名，行奪權惡鬥之實。藍白不管聯合政府在現行憲法及「憲政慣例」毫無根據，甚至牴觸大法官釋字第613號解釋「責任政治原則」，鄭麗文與黃國昌仍可能假藉「聯合政府」名義為包裝，掩飾奪權的政治惡鬥本質。

