鄭黃會不談2026？陳敏鳳：傅崐萁有去也能談立院藍白合卡綠

論壇中心／李佳穎報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌預計19日會面，國民黨副主席蕭旭岑昨（17）日說，雖然不會談到2026選舉等太多合作細節。根據《聯合報》報導，國民黨出席者包含：秘書長李乾龍、副秘書長李哲華、立委兼文傳會主委吳宗憲，以及立法院黨團總召傅崐萁。對此，資深媒體人陳敏鳳在《台灣最前線》分析，國民黨大陣仗派出實力派出馬，就是為了防黃國昌出奇招！

另外，陳敏鳳分析，「鄭黃會」不會完全沒有共識，既然黨團總召傅崐萁也去了，那不談2026，還可以談立院藍白合，給民進黨使一些絆子也行。

原文出處：最前線(影)／鄭黃會藍營出席名單曝光！陳敏鳳：派實力派嚴陣以待防昌奇招！

