「鄭黃會不過是互相取暖！」吳思瑤諷藍白共識馬上被打臉：陳婉惠應該只是第一槍

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

藍白兩黨日前舉行主席峰會，討論2026大選藍白合方式。不過，民眾黨日前率先宣布徵召宜蘭縣黨部主委、前立委陳婉惠參選宜蘭縣長，恐衝擊後續藍白合作方向。對此，民進黨立委吳思瑤今（3）日表示，當天鄭黃會就是彼此拉抬、互相取暖，果然過沒幾天，共識馬上被推翻，陳琬惠應當只是第一槍。

民眾黨2日透過臉書發文表示，台灣民眾黨於今日召開選舉決策委員會，正式通過徵召宜蘭縣黨部主委陳婉惠參選 2026 宜蘭縣長，並將於明日提請中央委員會同意，秘書長周榆修也於會後，向中國國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華致電說明會中決議，展現合作的誠意。

吳思瑤今早在立法院受訪提及，她很早就說過，當天黃國昌跟鄭麗文的會面，不過是彼此拉抬、互相取暖而已，當天他們講的義正詞嚴、山盟海誓，真的過沒幾天，共識就被推翻了，看看宜蘭的陳琬惠，民眾黨似乎已經宣布要徵召她來參選縣長，那黃國昌對於鄭麗文所說的藍白合的共識，不就自我被打臉了嗎？

吳思瑤認為，除非民眾黨、國民黨為了黨主席個人意志，而凌駕了黨內的民主，未來不管縣市首長要推派誰，或藍白合之間的競合關係，每一個黨都應當有黨內的民主程序，陳琬惠應當只是第一槍、第一位吧？

吳思瑤質疑，到底藍白合是密不透風，還是各懷鬼胎呢？我們當然不容置喙，民進黨就是做好各選區最好的準備，不管是人選或政策都會提出最好、最適任的人選來爭取國人的支持。至於藍白合，大家就持續觀察。

至於吳怡農日前批評大罷免操盤手判斷錯誤，2日在臉書承認說法造成誤解與傷害，並稱罷團是他心中的無名英雄。吳思瑤說，吳怡農非常懇切的面對過去自己的言論，也許傷及了一些大罷免投入的這些志工、公民團體，但看到他的檢討的虛心、謙虛之處，她要給予肯定。

吳思瑤說，未來民進黨在每一個民主需要我們的地方，強化跟公民社會的連結，都是我們共同的行動，也不是只是為了選舉，有太多守護民主的行動，需要持續跟公民朋友並肩作戰，所以她肯定吳怡農修正了他的說法，相信大家也會看到他的自我檢視。

