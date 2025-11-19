鄭黃會互送禮品！呂家愷獨家揭密「藍鵲盤政治語言」王義川神解釋網笑翻

政治中心／唐家興報導

在藍白合作的敏感時刻，「禮物」成了外界窺探雙方真心的重要線索。國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日首度會面，兩人交換禮物意外引起熱議。其中，鄭麗文贈送的藍白「台灣藍鵲圓盤」，被認為象徵藍白共行，引發政壇狂猜。對此，國民黨新北市議員呂家愷在政論節目中罕見地做了「逐項解密」，揭露台灣藍鵲圓盤內藏的深層寓意。

藍白合「鄭黃會」，民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席鄭麗文（右）互贈禮物（圖／記者鄭孟晃攝影）

呂家：藍鵲盤不是普通藝術品 每一筆、每一物都有政治語言

呂家愷表示，這次藍白兩黨的公開會談，雖尚未碰到深水區，但禮物本身就是一種國際政治禮儀，也代表了雙方釋出的善意。

藍白共行的象徵：兩隻藍鵲、前藍後白

呂家愷拆解藍鵲盤的核心設計：「裡頭有兩隻台灣藍鵲，第一隻藍色較多，第二隻羽毛偏白，象徵『藍白同行、台灣共贏』。」藍領著白、白伴著藍，盤面落款甚至直接寫上了意涵，明確表達「共行」與「合作」。

圓盤求圓融、方框象徵正道

呂家愷進一步指出，圓盤選用古瓷材質，代表合作需要圓融；外框卻刻意採方形，象徵藍白合作要走「正道」，方圓並存、寓意完整。

呂家愷指出，圓盤象徵藍白合作要走「正道」，方圓並存、寓意完整。（圖／翻攝自新台派上線）

背景荔枝暗藏「大利長紅」祝願

更讓網友意外的是盤後「水果密碼」。呂家愷解釋，背景上的荔枝（台語「奶雞」）在陶瓷寓意中，是「利長紅、開好成績」的象徵，呼應兩黨期待合作能在選戰中開出紅盤。

藝術家身份更添珍貴度

呂家愷透露，此盤出自台灣工筆大師張克齊之手，且因大師眼力已退化、近年作品稀少，讓本次贈禮更具收藏及象徵價值。

民眾黨的「鎢絲燈」：祈求點亮台灣的未來

相較於藍鵲盤的深層寓意，民眾黨則送出以水泥為基座的鎢絲燈，象徵在國家黑暗時期點起希望之光。呂家愷補充：「這燈是亮的、不是關的，它象徵希望，本來就不需要再拿回去開。」並強調兩黨共同「點亮未來」的象徵勝過外界的戲謔。

王義川揶揄：藍鵲地盤性強，難怪像在畫『地盤』

節目中，民進黨立委王義川延續他的一貫幽默風格，笑稱藍鵲是地盤性強的鳥類，「靠近會被攻擊」，因此他戲謔解讀為「藍告訴白：這是我的地盤」。甚至還開玩笑說網友替藍鵲盤解讀成「碰瓷」梗，藉諧音酸民眾黨「不要亂碰」。

至於民眾黨的鎢絲燈，他則補上一槍：「黃國昌還在研究怎麼開關，鎢絲台語『穩死』，這到底是什麼寓意？」令全場大笑。

王義川幽默地說：「鎢絲台語『穩死』」令全場大笑。（圖／翻攝自新台派上線）

李正皓吐槽會後談話：滿場都是空話、最關鍵的都沒講

主持人李正皓也以酸度100%的語氣補刀：「看完整場，全部都是空話！」他指出最深水區仍是縣市提名分配、民調協商等核心議題，但雙方並未觸碰，只停留在「1+1>2」「長短互補」等抽象論述。李正皓更笑說：「整場禮尚往來也好，禮物說故事也好，就是沒有說最重要的那句：誰讓誰選？」

呂家愷：雖未談深水區，但禮物本身已傳達合作誠意

在兩黨互動充滿媒體焦點與網友揣測的氣氛中，呂家愷反而維持了溫和、理性分析。他強調，初次會談本就不是要談定所有機制，而是讓彼此團隊正式接觸，「這一步是好的開始」。呂家愷語帶保留，但仍透露禮物中的細節其實象徵了兩黨想要「共行」的心意，也為後續談判鋪下柔軟的地毯。

王義川最後一句話爆笑全場：這段介紹根本台華窯業配！

當呂家愷完整解密完藍鵲盤後，王義川突然冒出一句：「難怪，這段你講得實在太像台華窯業配，3150元，官網有！」主持人李正皓更笑到無法收拾：「這個廣告量600萬跑不掉，我們三立業務部等一下會聯絡台華窯了！」節目瞬間變成「政治禮物開箱大會」，氣氛詼諧又不失政治觀察。

