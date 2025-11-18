即時中心／顏一軒、李美妍報導

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文將於明（19）日下午3時30分在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行「鄭黃會」。國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華、民眾黨秘書長兼台北市黨部代理主委周榆修、民眾黨黨團辦公室主任陳智菡與民眾黨發言人張彤今（18）日親自進行「場勘」。針對創黨主席柯文哲是否有無針對「藍白合」進行提點，陳智菡受訪時透露，柯文哲具體向現任主席黃國昌提醒，要「掌握時間」，而藍白如何建立一個可以溝通的幕僚平台，也是柯前主席的善意叮嚀。





關於柯文哲是否有提點藍白應溝通完整等具體建議事項，陳智菡表示，事實上大家都知道，選戰非常的複雜，愈到後頭複雜的程度就愈讓人難以處理，比方說各自的支持者都已經鐵了心要支持自己的對象，到最後才整合成功的難度就會提高。

她透露，柯文哲整合了過去的經驗，也具體告訴黃國昌主席，其實在時間的部分也要掌握；另外，雙邊之間如何建立一個真正可以溝通的幕僚平台，包含像是民調的問題設計、份數到底有多少，以及在何時進行民調，都會相當程度影響民調結果。

陳智菡轉述，柯文哲也希望這些東西以公開透明、充分溝通的方式來進行，「這是（柯前）主席一個以過去經驗提出來的善意提醒」。







原文出處：快新聞／鄭黃會今場勘！柯文哲有提點黃國昌？ 「戰狼小姐姐」全說了

