鄭黃會今登場 昔日藍白合當事人朱立倫回應了

鄭黃會今天（11/19）登場，朱立倫回應了。圖為國民黨全代會時朱立倫致詞資料照。廖瑞祥攝



國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（11/19）日舉辦高峰會談「鄭黃會」，也是藍白新任黨主席首度正式會晤，昔日親自參與藍白合的前國民黨主席朱立倫今日被問到鄭黃會時表示：「一切順利成功！」

前桃園縣長、民進黨前主席許信良今日舉辦桃園中壢事件48週年、《天命》新書發表會，邀請歷屆桃園縣市首長前來，前國民黨主席朱立倫出席時被問及「鄭黃會」的看法，他僅表示祝福：「一切順利成功！」

今日「鄭黃會」恐討論聯合政府合作，對此許信良也在會前受訪表示，他雖不知今日會談內容，但他過去的確曾有聯合政府的主張，因為政治特殊，認同歧異，勢均力敵，台灣應該仿造德國模式，兩大黨聯合組成「大聯合政府」，不用擔心內部政策上有任何的掣肘，也能解決問題。

許信良近期曾針對桃園市長表態，認為民進黨應考慮提名有學養、關心弱勢族群的年輕人，並爭取中間選民認同。近期民進黨立委王世堅被點名，許信良對此回應，坦白講，王世堅選任何地方都是最好的人選，但王世堅是否選桃園他很懷疑，若是選台北市長，可以帶動明年的選情。

