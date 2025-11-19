鄭黃會今登場 藍白合好的開始有3大看點

▲國民黨主席鄭麗文將在今天與民眾黨主席黃國昌會面。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在今（19）日下午3時會面，這是鄭麗文上任後，首次以主席身分與黃國昌公開互動，別具意義。《NOWNEWS今日新聞》整理這場會面3大看點，包含兩黨將重新建構溝通橋樑、2026年地方選舉合作大框架、2028藍白合作，替即將到來的會面先暖身。

鄭麗文、黃國昌將在今天下午進行公開會面，兩黨昨發布採訪通知表示，雙方將共同召開「在野領袖對話」，秉持「以行動顧台灣」的共同信念，圍繞國政議題及合作方向進行深度討論，以實質行動回應人民期待，為台灣開啟新的可能。

雙方各派五人出席高峰會談，國民黨出席人員除鄭麗文外，包括李乾龍、李哲華、文傳會主委吳宗憲、國民黨立院黨團總召傅崐萁；民眾黨為黃國昌、周榆修、代理副秘書長黃成峻、政策會執行長賴香伶及陳智菡。會面全程公開。

由於這是鄭麗文上任後，首次和黃國昌會面，外界都關注未來藍白合走向，李乾龍、周榆修昨天都表示，今天是為2026、2028年開啟藍白合非常「好的開始」，盼透過累積善意、建立互信。

重新建構兩黨溝通橋樑

2024年總統大選藍白合破局，政黨輪替夢碎，對國民黨、民眾黨造成重大衝擊。不過，這一年之間兩黨在立法院合作有目共睹，也逐漸修復裂痕，在前國民黨主席朱立倫時期，也有過「朱黃會」，而這次「鄭黃會」，也將重新建構起兩黨溝通橋樑，替未來合作先行鋪路、釋出善意。

2026年地方選舉合作大框架

眼下2026年地方大選將會是「藍白合」深水區，雙方目前仍未有明確合作框架，再加上近日前民眾黨立委陳琬惠、宜蘭縣議長張勝德、國民黨立委吳宗憲都釋出欲參選訊號，也代表此事已經近在眉睫。民眾黨拋出，期望成立2026選舉的「核心對口小組」，未來可透過此小組討論哪些縣市要談提名、民調方式等議題，預料在這場會面中，雙方也將建立初步大框架。

2028藍白合？民眾黨拋「聯合政府」、「聯合治理」

黃國昌日前拋出，將在會中談及聯合政府與聯合治理議題，而昨天李乾龍也回應，如果能夠重返執政，這個再來談，都還有時間。先前黃國昌拋出聯合政府時，就被解讀是在替2028年大選「藍白合」布局，在今天會談中，也有望看到鄭麗文對此事表態。

