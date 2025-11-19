鄭黃會前途「無亮」壞兆頭？ 詹凌瑀：藍鵲恐變鳥仔巴！

論壇中心/綜合報導

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文今（19）日舉行「鄭黃會」，不但遭昔日藍白合受害者侯友宜戳破「合作只是表象的話、意義不大」，會中更發生小插曲，鄭麗文一度作勢想打開黃國昌贈送的水泥鎢絲燈，卻開不了燈。對此，資深媒體人詹凌瑀解讀鄭麗文送黃國昌的台灣藍鵲瓷盤，如果藍白合沒有協調好，大家最後各執己見「藍鵲恐會變成鳥仔巴(烤小鳥)」。

詹凌瑀在《台灣向前行》節目中分析，接下來藍白要合作的話，必須要先有工作小組，可是這個工作小組要怎麼組又是一個問題，國民黨都是大老，出席的李乾龍、李哲華，都是在組織方面非常擅長的人，但民眾黨擺出來的陣仗，陳智菡她選舉過嗎？層級差太多了。

而記者會上不會亮的鎢絲燈，民眾黨在群組內po出照片向媒體證明「燈是會亮的」。對此，國際情勢專家張國城直指，藍白上次「五漢廢言」永留青史，這次黃國昌送的燈不會亮，搞不好明天網路上就會說「前途無亮」，這是不是冥冥之中自有定數，很多政壇人物滿信這個的。

張國城分析，國民黨的盤子上面有台灣藍鵲，大家最能想到的這種藍色色調的鳥，出現在千元鈔票上，帝雉，雖然跟台灣藍鵲不一樣，但是感覺上，這個是不是代表，將來藍白合除了選票的合流之外，還有相關資源的合流，白營希望得到資源挹注、藍營希望有白營的聲量，但是地方整合恐怕很困難。

