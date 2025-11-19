鄭黃會加分！醫喊2026黃國昌選新北：當2028「盧黃配」練習賽

沈政男指2026黃國昌選新北市長，可當2028「盧黃配」練習賽。資料照 廖瑞祥攝



國民黨主席鄭麗文今（19日）下午會見民眾黨主席黃國昌談政黨合作事宜。時常評論時事的醫師沈政男認為，若民眾黨前主席柯文哲因官司不能選總統，藍白就是台中市長盧秀燕與黃國昌「盧黃配」，2026黃選新北市長，可當成「2028盧黃配」的練習賽，不管有沒有成功，重點在於擴大全國支持度，為2028加分。

沈政男今在臉書發文「藍白合的關鍵：柯文哲官司一審結果、藍白合人選的民調方式」表示，鄭麗文與黃國昌將在今天進行高峰會談，主題是在野合作、聯合政府，但不會談到選舉細節。雖說如此，選舉細節還是藍白合，或者說任何要組成聯合政府的政黨，如何合作的關鍵所在。

沈政男說，選舉細節就是民調細節，當藍白在同一選區都有意推出人選，而無法協調出共同人選時，就得用民調來決定。柯文哲在「鄭黃會」前對黃國昌所做的提醒，主要就是民調的時間與方式，避免重蹈2024藍白合的覆轍。問題是，還是很可能重蹈覆轍。關鍵就在於柯文哲官司的一審結果。

沈說，如果柯文哲一審判了十年以上，依選罷法相關規定，柯文哲就不能參選，那麼2028就是「盧黃配」，但如果是不到十年，那麼藍白就頭大了：盧柯配，還是柯盧配？柯文哲的官司是這樣，最大條的收賄罪肯定不會成立，只剩圖利罪、侵占公益罪與背信罪，但剩下的三條只要一條幾年，加起來就可能超過十年。問題是，從一審法官一年多前就同意柯文哲交保的態度來看，要判十年以下也不是沒有機會。

沈政男表示，今天的「鄭黃會」只是準備性質的會議，大家聊一聊，關鍵議題還是要等柯文哲官司的一審宣判結果。至於黃國昌選2026新北市長，他自己應該知道民調趨勢，心裡有個底。以那樣的民調差距，民調怎麼進行都不會有太大問題。他認為，黃國昌選新北市長，應該當成「2028盧黃配」的練習賽，不管有沒有成功，重點在於擴大自己的全國支持度，為2028加分。

沈政男分析，2026其他縣市長的藍白合作，問題也不大，因為一級戰區的台南與高雄，都確定是國民黨參選。至於新竹市，就是高虹安參選；不管官司怎麼判，先選上連任再說。現在比較會有問題的，除了柯文哲選2028總統，就是2028的區域立委選舉，如果藍白都有意在某個選區推出人選，整合機制就必須事先談妥。藍白的2028目標，除了讓賴清德下台，國會也必須持續取得多數。

