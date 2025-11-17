鄭黃會各懷鬼胎？鄭麗文靠攏紅統惹議 黃國昌收割藍軍票？

論壇中心／董思旻報導

藍白合進度備受關注，國民黨主席鄭麗文上任後，首次正式會面民眾黨主席黃國昌，時間就訂在19日下午，地點選在新北市新莊的酒店，據悉場地由民眾黨挑選，因為黃國昌明年將成立的競辦就在新莊，背後含意引發遐想。

外界猜測首次「鄭黃會」是否會談到明年選舉提名，黃國昌稱重點在兩黨未來聯合治理，透漏過程會全程公開。對此，桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中分析，黃國昌急著與鄭麗文見面，是為了止血和保住位子，當黃國昌變成陽春主席時，現在正是他由「白轉藍」的機會，因為現任的鄭麗文往紅統走，藍軍這塊就被黃國昌鎖定。于北辰痛批，藍白合是「抱團取暖」，若是全程公開如何談選舉策略，只是擺個樣子而已，而當鄭麗文帶領的國民黨染紅，黃國昌就準備接收未來的藍營支持者，預告「白色將慢慢出現藍色的陰影」。

