鄭黃會圓滿落幕！黃國昌曝柯文哲關心：往正確方向邁進

「鄭黃會」19日圓滿落幕，民眾黨主席黃國昌檢討（22日）透露，前主席柯文哲覺得氣氛非常融洽，也往正確方向邁進。（圖／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌共同舉行在野高峰會，討論藍白合議題長達1個半小時。針對外界關切民眾黨前主席柯文哲對「鄭黃會」看法，黃國昌今天（22日）受訪時透露，柯文哲當然關心，也有表示一些看法，柯覺得氣氛非常融洽，也往正確方向邁進，至於柯文哲對未來選舉有給什麼意見，黃國昌則笑回，「太多了，講也講不完」。

「鄭黃會」在上週圓滿落幕，面對外界關切柯文哲對藍白會面有何看法，黃國昌今天上午出席活動受訪時透露，柯文哲當然關心，他也有表示一些看法。柯覺得整個氣氛非常融洽，也往正確方向邁進。

廣告 廣告

黃國昌說，自己和柯文哲彼此之間討論的議題都不是短期的事，會比較著眼於民眾黨整體長遠的發展，對於目前國內外的情勢，他們也都會深入地交換理解彼此意見。

至於柯文哲是否有給予關於2026年大選的意見？黃國昌笑說，「太多了」，整個布局持續地進行，越來越縝密，針對選舉的計畫，他講也講不完，可能講2個小時都不一定講得完整。

此外，有媒體報導柯文哲近期已悄然回到民眾黨中央黨部所在的台玻大樓繼續辦公，黨內有人認為，可能柯希望能帶動地方選情。

對此，黃國昌回應，柯文哲作為他們最重要的領袖，民眾黨是個很有制度的政黨，他要跟大家講，柯文哲辦公的空間不是中央黨部的空間，但是離他們非常近，他有事情要跟柯文哲討論的時候，隨時都可以找得到柯。



回到原文

更多鏡報報導

新北選戰李四川來勢洶洶 黃國昌：選舉不用你死我活

藍擬修《國籍法》保障中配參政權 黃國昌表態：應回歸《兩岸條例》處理

質詢出糗！造詣唸「造紙」遭網諷 黃國昌尷尬：回去罰寫十遍