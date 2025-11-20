鄭黃會奠定藍白合基礎？ 侯友宜：合作須建立雙方能接受的機制

國民黨主席鄭麗文昨天與民眾黨舉行上任後首次藍白高峰會，要為藍白合作奠定基礎，鄭麗文也強調破壞合作機制的人，將各自以黨紀處分。對此，新北市長侯友宜今（20）日受訪表示，「藍白合作必須建立一個各方都能接受的機制」。

新北市長侯友宜。（資料圖／中天新聞）

侯友宜今天出席活動時，針對媒體詢問藍白合作看法時指出，政黨合作必須建立在共同價值上，關鍵在於如何創造出讓人民有感的方向。他強調，合作過程不僅要公平公開透明，更要建立各方都能接受的機制，在良性競爭之外，也要有合作的框架，「大家共同努力，希望國家會更好」。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文。（資料圖／中天新聞）

針對行政院院會今日通過院版《財劃法》修正草案，由行政院長卓榮泰親自說明一事，侯友宜也表達了他的期望。他指出，這些都是人民的納稅錢，在中央與地方的分配上，應該讓事權分配更加清晰，包括水平分配的各項指標金額及垂直分配額度都需要說明清楚。

「中央地方好好溝通，就能共同攜手往前走，這才是人民之福。」侯友宜如此表示，強調中央與地方政府間的良好溝通對於財政分配的重要性。

延伸閱讀

鄭麗文找他組藍白智庫 李鴻源證實獲邀：希望能成為台灣智庫

民進黨反擊藍白主席會面！吳崢：批鬥大會無助團結台灣

影/鄭麗文駁斥媒體「簡化、誤導」：國民黨支持合理國防預算