鄭黃會將登場 李乾龍：會記取2024教訓
[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在明（19）日進行會面，雙方幕僚今天先到現場場勘。民眾黨秘書長周榆修會前受訪說，這是一個很好的開始。國民黨副主席兼任祕書長李乾龍則說，要記取2024藍白合沒有成功教訓，不然現在台灣我們2300萬人就已經過得好日子，希望這個2026年，甚至2028年藍白能夠一起合作，讓台灣尋求和平，讓台灣老百姓過好日子。
鄭麗文、黃國昌將在明天進行公開會面，雙方幕僚今天到新北新莊凱悅嘉軒酒店二樓最後場勘。下午3點時許，民眾黨秘書長周榆修與文宣部主任李頂立、新聞部副主任張彤先抵達上樓；接著，國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華下樓，接副主席兼任祕書長李乾龍上樓。隨後雙方在會場內討論明日規劃與安排。
會前受訪時，李乾龍笑稱，「孔融讓梨，弟弟先講」，示意一旁的周榆修先講。周榆修說，首先謝謝李乾龍政壇前輩，也提攜後進無數。明天是一個很好的開始，民眾黨跟國民黨從2024以來，在國會有很多法案一起並肩作戰，在反惡罷過程中，在在看到，當在野的民意結合在一起的時候，是撐著這國家往前進。
周榆修強調，這是一個很好的開始，相信不論是國民黨或民眾黨，在鄭麗文主席、李乾龍副主席兼秘書長，民眾黨的黃國昌主席，一起通力合作之下，未來能夠從政策、理念、價值再到選舉的協調，會有一個很好的開始。
記者問到，是否會觸及到2026縣市長提名？周榆修說，都是合作好的方向的開始，一步一步往前邁進。而日前稱等待的最後時間是明年3月左右，是否會希望早一點？周表示，「我們有最大的誠意，在前輩面前，雙方可以一起來思考」。
至於宜蘭縣部分，前民眾黨立委陳琬惠在準備，國民黨立委吳宗憲則說誰讓誰不一定？周榆修表示，「吳宗憲沒有講錯啊，本來就還不一定」。
李乾龍則說，選舉就是選誰贏了，一切都是以選民為主，誰讓誰？給選民決定的。至於藍白合是否有Deadline？李乾龍認為，明天就是一個很好的開始，我們記取2024藍白合沒有成功，不然現在台灣我們2300萬人就已經過得好日子，所以我們記取這個教訓，我們希望這個2026年，甚至2028年藍白能夠一起合作，讓台灣尋求和平，讓台灣老百姓過好日子。
