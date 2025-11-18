鄭黃會將登場！ 柯提點昌：掌握時間＋細談民調

藍白幕僚場勘（圖／TVBS資料畫面）

國民黨秘書長李乾龍與民眾黨秘書長周榆修，以及民眾黨黨團主任陳智菡和國民黨組發會主委李哲華一同到新北新莊進行會場場勘，為隔天即將舉行的藍白黨主席鄭麗文與黃國昌的會面做準備。 李乾龍在場勘特別提到「孔融讓梨」先讓給周榆修發言，似乎要為隔天的會面創造良好開始。

會面地點選在新北新莊，此地點鄰近2024年柯文哲的競選總部，黃國昌也考慮將此視為其競選新北市長的起點，但李乾龍強調此次會面與選舉無關。 會議的主要討論焦點是否為2026年選戰是大家關注的焦點，特別是地方首長的整合。例如宜蘭的白營陳琬惠已更換形象照準備參選，而藍營熱門人選吳宗憲則表示「誰讓誰還不一定」。

周榆修和李乾龍（圖／TVBS資料畫面）

李乾龍和周榆修在場勘時討論了2024年藍白合作未能成功的遺憾，並表達了希望在2026年能有更好的合作。李乾龍提到，如果2024年的合作成功，台灣的2300萬人民現在已經過上好日子。 柯文哲特別提醒黃國昌「掌握時間」並建立真正的幕僚平台來溝通民調，這是雙方合作成功的重要因素。

