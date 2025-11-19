鄭黃會將登場 民進黨三問黃國昌：民眾黨要照單全收國民黨親中作為嗎？

（圖／翻攝自中國國民黨Facebook直播）





眾所矚目的中國國民黨新任黨主席鄭麗文，與台灣民眾黨黨主席黃國昌的「鄭黃會」，將於今（19）日下午登場，外界預料2026地方九合一大選「藍白合」會是會談主題之一。民主進步黨在「鄭黃會」前夕，於其Facebook上發文三問黃國昌「國民黨以下這些主張，你都同意嗎？」

民進黨指出，國民黨主席鄭麗文說過，「解放軍圍台是保護台灣」、「和平統一，兩岸中國人有能力做得到」、「我是中國人」。當選國民黨主席後，鄭麗文更馬上以國民黨黨主席的身分，出席統派團體祭悼共諜的活動。

民進黨又指出，國民黨副主席蕭旭岑則是馬英九的代理人，為馬英九規畫了一趟又一趟訪中行程。擔任國民黨副主席後，蕭旭岑在接受專訪時，直接說國民黨新主席（指鄭麗文）的兩岸路線，要強調「一國兩區」才能「確保兩岸有共同的政治基礎」。意思是，我們跟對岸要當同一國？台灣要變成第二個香港嗎？

民進黨更點出，近期國民黨其他高層各種言論：國民黨副主席張榮恭一上任就跑去中國見國台辦主任宋濤，大談「我們在台灣每一個人都姓中國姓，都講中國話」；國民黨中常委、中國配偶何鷹鷺身穿毛澤東頭像衣服，高調主張「早日統一，這就是我的宗旨，我的責任」。

民進黨就上述提出的國民黨近期親中作為，詢問黃國昌對於「國民黨高層這些毫無下限親中、舔共的行徑，以及種種自我矮化、忽視主權、心懷統一的發言，民眾黨要照單全收嗎？」並要黃國昌「Yes or No，請回答！」

