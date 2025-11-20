鄭黃會後火線延燒！黃國昌選新北動向遭質疑

▲國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「鄭黃會」落幕。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨（19）日首度會面，全程1.5小時完全公開、痛批執政黨，並未深入談及藍白合。綠營則針對這點痛批，這場會談淪為藍白合攻擊民進黨的批鬥大會，既無助團結，也不能推動國家前進。對此，政治工作者周軒也認為，黃國昌要選不選還要找理由牽拖對手，光憑這一點就知道這個人一點guts都沒有。

鄭黃會昨日登場，周軒發文指出，這場會面的重點只有一個，就是黃國昌說：「蘇巧慧委員透過好多管道來跟我說，叫我新北市長一定要選到底，但如果最後主角不是我，我一定不會拖別人後腿，還會最用力輔選」。

周軒提到，這位第二大在野黨的黨主席，要選不選還要找理由牽拖對手，光憑這一點就知道黃國昌這個人一點guts都沒有，還想跟人家選新北？洗洗睡吧。況且，也不是很確定李四川或是劉和然會希望黃國昌「用力輔選」啦。

周軒發文一出，底下網友紛紛留言表示：「李四川出門沿路一定要注意有沒有凱斯國際的車子在跟喔」、「要縮了，但是理由要推給別人」、「他又有輔選的know how了嗎」、「還沒選就開始找藉口了」、「跟蘇巧慧什麼關係？不懂」、「根本不敢選，虛張聲勢而已」等。

