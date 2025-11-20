鄭黃會後綠營反擊火力全開！吳思瑤20字狠評

▲國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「鄭黃會」落幕。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨（19）日首度會面，雙方針對四大主軸進行對談，全程1.5小時完全公開。不過，綠營針對鄭黃會痛批，這場會談已淪為藍白合攻擊民進黨的批鬥大會，既無助團結，也不能推動國家前進。綠委吳思瑤也以20字點評，狠批鄭黃極盡互誇、互捧之能事，矯情又肉麻，聯手批鬥民進黨，睜眼說瞎話，連閃避爭議也有志一同。

鄭黃會昨下午登場，吳思瑤隨後發文點評：「各自拉抬，各取所需。互相利用，各懷鬼胎。如此而已。」狠批鄭黃2人極盡互誇、互捧之能事，矯情又肉麻，讓人不禁雞皮疙瘩掉滿地；更聯手批鬥民進黨，扭曲事實、顛倒是非，真是厲害了兩位法律人，睜眼說瞎話程度不相上下。

吳思瑤提到，鄭黃2人連閃避爭議也有志一同：鄭麗文親中媚共路線、一國兩區主張，民眾黨全買單？黃國昌狗仔偷拍、涉及貪瀆，國民黨都背書？至於2026選舉藍白合看似有譜？言之過早。若主席一人說了算，黨內民主何在？更何況除了縣市首長選舉，議員佈局的兩黨競合都一髮動全身，都有黨內壓力需要面對。

吳思瑤更強調，鄭麗文主席大位還未坐穩，黃國昌主席地位搖搖愈墜，主席個人私相授受利益交換，黨內沒有異見？更不要說，鄭、黃都有豐富的「背叛履歷」，政治信用薄弱，今天山盟海誓，明天推翻共識，也不足為奇。結論：只有政治利害，沒有理念路線。為合作而合作，不會成功。

