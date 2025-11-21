鄭黃會成求職大會？資深媒體人點"他"蠢蠢欲動！
論壇中心/綜合報導
國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌昨舉行藍白高峰會，雙方互送禮物，也就2026選舉合作進行初步對話，而對於該怎麼合，似乎要等藍白更進一步詳談才有結果，國民黨副主席李乾龍表示，基隆市的搭配就是藍白合成功案例，每個地方有不同機制，用聯合政府在地方政府合作，應該也可行。
資深媒體人邱明玉在《頭家來開講》節目中指出，藍白合如果就李乾龍的講法，國民黨一定不虧，反正副手是民眾黨的，剛好整碗捧去，不要扯我國民黨的後腿，我認為對藍是不虧的，「但如果對柯文哲來講，每個都當副手，全部變小藍，那就等於民眾黨解散」，所以柯文哲最近復出的動作，代表他對這樣子的模式有疑慮，邱明玉更提到，2026選舉不只有縣市長的談判，還有議員席次，「小雞的席次要怎麼談」，國民黨一定會覺得，副手都讓了小雞就別談了，然而換作是柯文哲，一定是「我選不上，你也別想好過」的概念，他會藉此跟藍有談判，除非黃國昌要放生那些要選的小雞，否則這一定是民眾黨現在面臨的危機。
