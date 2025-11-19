鄭黃會拚2026大選合作 鄭麗文：藍白是「主流民意」、雙邊智庫政策對接

即時中心／徐子為報導



民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文今（19）日下午3時在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行「鄭黃會」。鄭麗文說，藍加白是台灣主流最新民意，台灣人民是最大贏家，盼雙方能透過公平公開機制合作。黃國昌表示，民眾黨一定會用最大的誠意、最好的方式選出最強團隊，帶給每一個縣市最好的地方治理。





國民黨與民眾黨下午舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談，兩黨主席會前互贈伴手禮。黃送鄭「水泥鎢絲燈」，稱水泥象徵基礎穩固，希望兩黨共同為台灣點亮一盞燈。



鄭麗文說，不希望在地方自治選舉過程中，因鷸蚌相爭導致「劣幣驅逐良幣」，希望選賢與能、為國舉才，在地方選舉上能讓最好團隊、最強人選、最符合人民期待的候選人順利產生跟當選。



黃國昌提到，在大罷免期間，黃很感動在台灣民主關鍵時刻，他台大法律系學姊、今天在他旁邊的鄭麗文，並非黨公職，自行籌組在野大聯盟，展現為了共同價值，有可能跨越黨派、跨越不同階層，很多人一起站出來。



黃國昌也說，跟中國國民黨在國會裡面的法案的合作，已經有非常良好的基礎，雙方知道彼此有意見不合，「我們會溝通、我們會討論」，意見不一致的地方也不會成為阻礙共同推動福國利民法案的動力。



黃國昌認為，同時在這基礎上面對2026年選舉，台灣民眾黨一定會用最大的誠意、用最好的方式，選出最強的團隊，相信台灣人民、台灣的每一個縣市，都值得用這一個最強的團隊，帶給每一個地方最好的地方政府，讓人民過最好的生活。



鄭麗文指出，在台灣特殊的選舉遊戲規則下，透過兩黨的智慧跟經驗，甚至過去錯誤中學習，希望在現有憲政制度下，找出一條新的康莊大道。未來藍白兩黨合作不同於歐洲內閣制，有點像法國雙首長制，參考其他國家經驗，走出屬於台灣的獨特道路，這是為台灣人量身打造訂做的，也是藍白希望未來很短時間內，達到政策施政甚至選舉人選上，透過民主、公平、公開機制，符合台灣人民期待，贏得大選、台灣的未來。



鄭麗文在今天會面結尾還透露，她最近才和馬英九政府時期的內閣、前內政部長李鴻源討論到，希望李鴻源部長能籌組團隊，針對具體區域甚至地方政府提到的政策或是建設，提出願景跟藍圖，並和民眾黨智庫對接，共同提出對策，解決問題。





