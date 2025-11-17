鄭黃會敲定19日！ 陳智菡曝「選址新北」有這點象徵意義

黃國昌與鄭麗文將於11/19會面。資料照片



黃國昌與鄭麗文面將在本週三（11/19）會面，民眾黨團主任陳智菡向《太報》證實，將於當天下午3點至4點半於新莊凱悅嘉軒酒店舉行，全程公開，會後將有媒體聯訪。國民黨副秘書長、組發會主委李哲華及陳智菡將於明日（11/18）下午3點半至新莊凱悅嘉軒酒店進行場勘。

陳智菡表示，將針對未來選舉的合作意向進行討論，不會有具體議題，例如2026哪些縣市政府要討論，而主席透過見面，確認哪些事情開始做及雙方對接的窗口，並展現合作誠意，也會就政策方針對話討論，包括美日關係、預算案等都是可能觸及的議題。

廣告 廣告

據了解，會議地點由民眾黨尋找雙北場地，提出3個方案，包括2個台北、1個新北市，原先也曾考慮上次黃國昌與朱立倫見面地點，台北市松山區兆基文教大樓，但考量場地較小，媒體作業不方便，也認為選擇凱悅嘉軒酒店較有新鮮感，藍白討論後認為新莊最適合。

此外，凱悅嘉軒酒店與柯文哲競選總統時的競總僅400公尺，加上現任主席黃國昌又瞄準新北，也預計在新莊成立競總，「鄭黃會」選擇在新莊會談，也別具象徵意義。

至於時間，藍白幕僚在週六商議時，國民黨方面表達11/19當天下午有例行中常會，考慮提早中常會時間，而民眾黨中央委員會則在當天1點舉行，最後敲定3點會談。雙方預計於明日共同發布採訪通知，正式公布消息。

更多太報報導

「鄭黃會」確定了！19日15:00新莊凱悅嘉軒酒店 雙方幕僚明場勘

鄭黃會確定！黃國昌證實：19日下午與鄭麗文會面 地點待定

「鄭黃會」來了！黃國昌：下週與鄭麗文會面 全程公開