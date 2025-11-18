鄭黃會明新莊登場！藍白秘書長先場勘 李乾龍：「誰讓誰」選民決定

國民黨主席鄭麗文上任後，將在週三（19日）首度與民眾黨主席黃國昌公開會面，今（18）天國民黨秘書長李乾龍與民眾黨秘書長周榆修，雙方一同先場勘。現場媒體問及2026藍白如何合作，李乾龍表示，誰讓誰是由選民決定的。

藍白主席會面前，雙方幕僚先上演好交情，李乾龍在鏡頭前勾著周榆修肩膀到場地會勘，受訪時李乾龍還特別說「孔融讓梨」，要先讓給周榆修發言。

民眾黨先前喊出2026大選「藍白合」明年3月前決定，前民眾黨立委陳琬惠又公開備戰宜蘭縣長，讓國民黨立委吳宗憲說「誰讓誰不一定」，地方首長競爭「誰讓誰」成為焦點。其中媒體問到宜蘭縣長人選，讓李乾龍眼睛瞪大，看得出問題格外敏感。

問到2026宜蘭縣長人選，李乾龍眼睛瞪大。圖／台視新聞

兩人紛紛對此緩頰，周榆修說，吳宗憲沒有講錯，本來就還不一定。李乾龍則強調，「誰讓誰」還不一定，要由選民決定。

畢竟上屆總統大選藍白互咬，整合失敗場景歷歷在目，這回鄭麗文、黃國昌首度公開見面地點選在新北市新莊，正是柯文哲當年競總所在地，更傳出黃國昌爭新北市長，明年預計也在新莊成立競辦。

周榆修指出，李乾龍副主席也是新北市人，這是一個很好的地點，是一個好的開始。

新北／陳蜀強、馮浩宇 責任編輯／洪季謙

