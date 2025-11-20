鄭黃會有詭！他曝鄭麗文「送陶瓷盤」藏玄機

▲國民黨主席鄭麗文今與民眾黨主席黃國昌見面，兩人互贈禮物，國民黨贈送陶瓷圓盤。（圖／林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國眾兩黨主席鄭麗文、黃國昌19日舉行峰會，外界不斷解讀會中訊息；政治評論員吳崑玉今（20）日在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時表示，昨天兩人坐舞台兩側，場佈像是辯論台，「你覺得他們真的合嗎？」

吳崑玉指出，鄭麗文、黃國昌昨天會面，但在握手之後，兩人完全沒有同框，「那個場面，從場佈開始就很奇怪！」吳崑玉說明，會面有兩種形式，第一種像是川習會，兩方人馬面對面坐成一排，這才是要協商事情，但昨天其他人都像群眾，坐在下面發不了話，另一種則像是大罷免時期，時任國民黨主席朱立倫、黃國昌會面，雙方隔著茶几面對面談事，「昨天卻是兩人坐舞台的兩側，那個像是辯論台！」

吳崑玉直言，他們昨天是完全不想同框，雙方都隔得很遠，鏡頭要把它們框在一起都很困難，這樣的氣氛就很奇怪；主持人康仁俊則說，因為兩人都想當主角，他們的框內怎麼能容下別人？吳崑玉表示，就是因為如此，才展現出他們的小心機，「你覺得他們真的合嗎？」

▲國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日下午會面。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

吳崑玉表示，交換禮物很有玄機，鄭麗文送黃國昌一個瓷盤，上面有一幅藍白雙鵲前後飛舞的畫，但心機就很重，藍鳥沒有要與白鳥比肩齊飛，未能展現合作之意，示警民眾黨不要亂超車，藍的才是領頭，白的就只能當小弟，意思就是，沒有要與民眾黨平起平坐，藍白合的意義就在這裡。

