鄭黃會民眾黨被酸「第三者燈泡」！吳靜怡：沒有「他」等於沒談

即時中心／温芸萱報導

民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文昨（19）日進行「鄭黃會」。對此，政治評論員吳靜怡直言，民眾黨在藍綠對決下像「第三者燈泡」，而黃國昌未替黨內縣市長與議員布局據理力爭，反倒在國民黨面前態度過於保守，讓人憂心藍白合作的氛圍呈現強烈「中國意象」，恐讓民眾黨在國家路線上失去立場。同時，吳靜怡認為，「沒有前民眾黨主席柯文哲的談判，就等於沒有談」。

黃國昌和鄭麗文昨（19）日下午舉行「鄭黃會」，兩人互贈禮品，象徵合作。不過，政治評論員吳靜怡質疑，在藍綠長期對立的政治結構下，黃國昌帶領的民眾黨始終像是「第三者燈泡」。

吳靜怡指出，會面後的成果僅止於宣布成立「四人幕僚小組」，其他攸關合作關鍵的議題，諸如民調規則、整合時程等，都沒有具體結論。她質疑，這種程度的合作內容，其實「開個群組就能解決」，卻還大費周章舉辦演講會。

「民眾黨內部渴望的縣市長參選提名『宜蘭、新竹、嘉義、新北市』，黃國昌身為主席卻完全都沒種講出來捍衛推舉自己人的決心」。吳靜怡表示，黃國昌連議員層級的佈局同樣沒提，讓人感受到黃國昌在國民黨面前謙卑過頭，只剩「罵民進黨」的力道最強。她形容，看來陽春主席只求未來能在藍白蹭到一碗陽春麵，沒料。

在國家路線議題上，吳靜怡也提出更深一層的警告。她表示「藍白唯一共識就是捧瓷，瓷就是中國的象徵，而消失的就是中華民國！」，吳靜怡指出，「一國兩區」的論點，呼應了昨日全場的視覺，除了消費台灣，卻沒有任何「中華民國」的元素，若未來「一國兩區」成為藍白共識，那麼黃國昌是想爭取新北里里長嗎？未來議員都是里民代表嗎？民眾黨連基本應該的國家論述和路線居然不敢有自己立場，簡直可悲！

談到民眾黨內部的權力實際運作，吳靜怡直言：「沒有柯文哲的談判，就等於沒有談。」她認為，真正能影響藍白合作走向的仍是前民眾黨主席柯文哲，而非黃國昌。如今柯已回到已經在自己的老位置備戰，一方面寫書，一方面準備新的節目十二月中上線。

對於即將到來的「嘉義、新竹、宜蘭」等連藍白合都不一定能贏綠的地方，如果藍白民調用屁股想都會全輸的情況下，吳靜怡認為柯文哲不排除「直接自推候選人」以確保民眾黨議員能存活。她直指「黃國昌最終只是活在柯文哲的眼皮底下、傅崐萁的安排之中」。

