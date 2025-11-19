鄭黃會沒碰2026深水區 支持者快等不下去了

▲國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「鄭黃會」落幕。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌首次「鄭黃會」今（19）日落幕。回顧整場會議，句句離不開痛罵執政黨，難得兩大黨主席會面，外界都關注是否觸及2026年地方選舉合作深水區，但面對提問仍舊是「問實答空」，了無新意，雙方僅在「兩黨智庫對接」有新進展。眼看民進黨如火如荼進行2026年九合一選舉提名作業，藍白必須加緊腳步，能理解要有「好的開始」，但如同前民眾黨主席柯文哲所稱，要合作「時間要掌握」，支持者已經等不下去了。

鄭麗文、黃國昌在今天下午進行公開會面，雙方先致贈禮物，之後分別談論四大主軸，分別為「在野目前面對問題，如何整合力量」、「在野下一步，談為何要合作」、「政黨競合不應是零和遊戲，地方選舉的競合與策略調整」、「雙方核心幕僚團隊對接」。

回顧起這整場會議，鄭麗文、黃國昌輪番進行談話，雖然羅列四大主軸，不過聽起來就像是「各講各的」，唯一能有共同交集的，就只有痛罵執政黨，有關2026地方選舉談合作時程？藍白幕僚對口人選？民調該怎麼做？「最強候選人」如何產生？全都被兩人用空泛論述輕易帶過，或甚至連碰都不願碰。

所幸在最後，黃國昌終於拋出一項具體的合作，將責成民眾黨智庫，到國民黨政策會智庫請益，「兩黨智庫對接」，討論地方治理共同要達成的目標。聊到此處時，鄭麗文才有所允諾，強調願意和民眾黨合作，更透露這兩天才剛跟前內政部長李鴻源討論這個話題，希望他幫忙組成相關團隊。

眼看民進黨如火如荼進行2026地方選舉提名作業，藍白必須加緊腳步，能理解這場會面或許是「好的開始」，但最關鍵2026年藍白如何合作議題卻無新進展，難免讓人大感失望，如同前民眾黨主席柯文哲建議的，如果再繼續拖下去，各自的支持者都已經鐵了心有要支持自己的這個對象，到最後才整合，成功的難度就會提高。

藍白必須要加緊腳步，民眾黨秘書長周榆修已經表態，明年3月會是藍白合的死線，不會等來等去，既然都講好「雙方核心幕僚團隊對接」，是時候做出實際行動了，究竟2026年地方選舉能否實現藍白合作大願景，支持者都在看。

