鄭黃會浩浩蕩蕩｢結論是建立4人小組｣ 吳靜怡：黃國昌只是過場小弟

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日下午在新莊凱悅嘉軒酒店舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌舉行會談，雙方互動成為政壇焦點。媒體人吳靜怡表示，全場的視覺除了消費台灣，卻沒有任何「中華民國」的元素，呼應了「一國兩區」的論點，藍白唯一共識就是「捧瓷」，瓷就是中國的象徵，而消失的就是中華民國。在藍綠對決下，黃國昌帶領的民眾黨「就如燈泡，永遠像是個第三者！」

吳靜怡質疑：「昨日藍白合，黃國昌聽了柯文哲的話了嗎？浩浩蕩蕩的世紀記者會，最後結論就是『建立四人幕僚小組』，那開一個群組就開群組，幹嘛搞了個演講會，時間和民調規則完全沒有談，甚至民眾黨內部渴望的縣市長參選提名『宜蘭、新竹、嘉義、新北市』，黃國昌身為主席卻完全都沒種講出來捍衛推舉自己人的決心，這樣還需要比民調？」

吳靜怡指出：「黃國昌也忘了提到議員的佈局，顯然黃國昌的心思只放在『罵民進黨』，看到國民黨只記得客客氣氣捧藍的自我表現，看來陽春主席只求未來能在藍白蹭到一碗陽春麵，沒料。藍白唯一共識就是捧瓷，瓷就是中國的象徵，而消失的就是中華民國！」

吳靜怡續指：「『一國兩區』的論點，呼應了昨日全場的視覺，除了消費台灣，卻沒有任何『中華民國』的元素，若未來『一國兩區』成為藍白共識，那麼黃國昌是想爭取新北里里長嗎？未來議員都是里民代表嗎？民眾黨連基本應該的國家論述和路線居然不敢有自己立場，被看小，簡直可悲！」

吳靜怡強調：「沒有柯文哲的談判，等於沒有談，黃國昌只是過場的小弟罷了？已經開始在木可園區上班的柯文哲才是藍白的主要關鍵人物，民眾黨內部要參選議員的小雞們還是需要柯文哲協同競選，柯文哲已經在自己的老位置備戰，一方面寫書，一方面準備新的節目十二月中上線」。

吳靜怡直言：「面對『嘉義、新竹、宜蘭』連藍白合都不一定能贏綠的地方，如果藍白民調用屁股想都會全輸的情況下，柯文哲難道不會考慮乾脆直接推人選就好？至少，議員可以生存下去，總比民眾黨全台灣熄燈都好！黃國昌終究活在柯文哲眼皮底下、傅崐萁的手下，可憐啊！」

