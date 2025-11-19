鄭黃會登場！他嘆：藍白破局2024年最大的痛

▲國民黨主席鄭麗文今將與民眾黨主席黃國昌見面，外界期待藍白能順利合作。（圖／記者葉政勳攝，2025.11.01）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日將舉行高峰會談，討論2026年可能的藍白合作。桃園市議員凌濤18日受訪時表示，他對藍白能否合作深有感觸，「2024走到今天，最大的痛就是藍白沒有合」，導致兩黨繼續在野，無法重新執政。

凌濤18日在《POP 大國民》接受訪問時指出，2024年藍白協商破局時，他身在「海景第一排」，目睹整個過程。他說，兩黨提出許多政策，但因缺乏合作，最終仍未能贏得政權。

面對即將登場的「鄭黃會」，凌濤提出期許，希望農曆年前不僅人選要確定，也要送交兩黨常會核定。他強調，黨內醞釀與向支持者充分說明都需要時間，避免外界見縫插針。

凌濤並提出三項建議：第一，先點出哪些縣市要進行藍白合作；第二，確認單一縣市長的民調整合機制如何進行；第三，在多席次議員選區中，不要各自提名競爭，而是共同整合。

