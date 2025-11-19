鄭黃會登場！鄭麗文喊「藍白合良性競爭」：讓最強人選順利當選

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19日）下午舉辦「以行動顧台灣 主席高峰會談」，鄭麗文致詞時提到，第一，國民黨希望讓最強人當選，且「一加一大於二」，在藍白合作過程中，因為良性競爭，使每位政治人物以最大努力，展現自己長才與優勢，證明自己是最強、最好人選。第二，除了人選與團隊，也要全方位合作無死角，長短互補，讓所有階層、不同民眾，都能在未來民選政府中受到照顧，最後受益的一定是所有台灣人民。

「鄭黃會」於今日下午3時在新北市新莊凱悅嘉軒酒店登場，國民黨由黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長李哲華、文傳會主委吳宗憲、國民黨立法院黨團總召傅崐萁出席；民眾黨由黨主席黃國昌、黨秘書長周榆修、代理副秘書長黃成峻、政策會執行長賴香伶、民眾黨立法院黨團主任陳智菡出席。

鄭麗文致詞時表示，今天是台灣民主發展迎來嶄新的里程碑。從今天開始，在民主政黨的合作上，從過去一年國會合作，擴大、深化到地方自治與地方選舉，這無疑是全新挑戰，也是國際民主政黨合作史上重要創舉。希望民主政治的里程碑能帶給台灣人民重大意義，不希望在地方自治的民主選舉過程中，因為鷸蚌相爭，導致劣幣驅逐良幣，希望選賢與能、為國舉才。

鄭麗文說，在地方自治、地方政府選舉上能讓最好團隊、最強人選、最符合人民期待的候選人順利當選。第一，國民黨希望讓最強人當選，且「一加一大於二」，在藍白合作過程中，因為良性競爭，使每位政治人物以最大努力，展現自己長才與優勢，證明自己是最強、最好人選。第二，除了人選與團隊，也要全方位合作無死角，長短互補，讓所有階層、不同民眾，都能在未來民選政府中受到照顧，最後受益的一定是所有台灣人民。

鄭麗文提到，希望選舉過程中能得到最佳成果，「一加一大於二」，藍加白無疑是台灣主流最新民意，帶給台灣人民最好政策、最好團隊、最佳治理，台灣人民將是最大贏家，這是兩黨合作最重要初衷與目標。首先要感謝兩黨黨團，去年就任以來，這一年多時間歷經千辛萬苦、風風雨雨，無疑保衛憲政民主最核心的價值。

鄭麗文強調，從一開始國會改革理念，到所有福國利民主張，以及至今爭執不下的財劃法，財劃法就是縮影，將國會中央的據理力爭連結到民主政治最核心的地方自治價值，結合國會與地方政府利益，如何透過民主機制得到保護。台灣有今天民主社會法治得來不易，但在總統賴清德主政之下，我們擔憂幾十年辛苦將毀於一旦，所以藍白除了延續國會合作、捍衛憲政民主、照顧民生經濟、確保弱勢基層得到照顧，未來這一年要面對全新挑戰，如何保護民主價值繼續延續下去，確保明年選舉讓最佳人選勝出，從地方到中央關乎國安民生、福國利民等重要法案政策得以推行，這都是接下來在野黨必須專注努力的方向，今天是好的開始，希望大家看到藍白決心與堅持，對台灣民主有更高期待。

