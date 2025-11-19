鄭黃會登場！鄭麗文強調「1+1大於2」 藍白合將成台灣主流最新民意

鄭麗文強調「1+1大於2」。（圖／記者游承霖攝影）





國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，今天（19日）下午將在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉辦在野領袖會談，鄭麗文在會談中強調，藍白合作是良性競爭，且會「1+1大於2」，全方位無死角的合作，藍加白是台灣主流最新民意，帶給台灣人民最好的最好政策、團隊、治理，台灣人民將是最大贏家。

鄭麗文首先提到，希望讓最強、最符合期待的候選人當選，且會「1+1大於2」，藍白合作過程中，因為良性競爭，使有意為民服務的政治人物，都能用最大努力展現長才，證明自己是最強最好人選，藍白合作互相長短互補，讓所有階級民眾都能在民選政府受到照顧，最後受益的一定是所有台灣人民。

鄭麗文也提到，藍加白是台灣主流最新民意，帶給台灣人民最好的最好政策、團隊、治理，台灣人民將是最大贏家，這是我們希望兩黨合作，最重要的初衷、目標。

鄭麗文指出，民進黨行撕裂，不惜摧毀台灣良善價值、民主長城、言論自由、司法獨立、國會尊嚴，這些被民進黨摧毀的，兩黨會一磚一瓦重砌，希望台灣人民加入，國民黨上下能有共同的心理準備、堅持，不能辜負台灣人民期待、浪費喪失寶貴機會，台灣沒時間蹉跎、人民沒時間看政黨惡鬥虛耗，國力快速流失中。

鄭麗文也說，我們是不同政黨、文化背景歷史，不同的優先價值，所以如同我剛說的，截長補短互相互補「1+1大於2」，會帶給台灣人民最大利益，我們不是為了合作而合作，或是為了位子，不會因鷸蚌相爭，讓劣幣驅逐良幣。

鄭麗文最後在總結時也提到，我們要找到負責的團隊，真正對台灣有利政策，讓政治惡鬥口水，拉回到正向、具體良善政策之爭，明年地方選舉更是需要地方治理不同地方找到亮點與競爭力，轉型升級的整體規劃目標。

