鄭黃會登場！ 鄭麗文贈藍鵲瓷盤.黃國昌送水泥鎢絲燈

備戰2026地方大選，藍白兩黨邁出合作腳步，今（19）日國民黨主席鄭麗文跟民眾黨主席黃國昌舉行高峰會談，鄭麗文強調，希望能1加1大於2，讓全方位合作無死角，黃國昌也回應，民眾黨一定會拿出最大誠意，更親切稱呼鄭麗文為「學姐」，另外，還拋出期盼兩黨的智庫能對接、並建構平台，不過因為是全程公開直播，這次沒有觸及具體大選提名的內容。

國民黨主席鄭麗文，致贈藍鵲跟白鵲高飛的「鶯歌彩瓷圓盤」，民眾黨主席黃國昌也回送水泥底座的「鎢絲燈座」，象徵合作堅若磐石，不光在禮品藏深意，穿著平底鞋的鄭麗文，合照時看上去和黃國昌同高，似乎意味政黨合作平起平坐。

民眾黨主席黃國昌說：「我台大法律系的學姊，也是今天坐在我旁邊的麗文主席，她跳出來登高一呼籌組在野大聯盟。」我台大法律系的學姊，也是今天坐在我旁邊的麗文主席，她跳出來登高一呼籌組在野大聯盟，國民黨主席鄭麗文說：「麗文一向希望1加1大於2，我們也要因為藍白的合作，全方位合作無死角。」

親切稱呼學姊，鄭麗文也樂於接球，只是這場高峰會談全程直播全程公開，並沒有觸及具體大選提名的深水區，而對於2026藍白合的想像，似乎還有點心有餘悸，國民黨主席鄭麗文說：「因為鷸蚌相爭，導致劣幣驅逐良幣，我們不能夠再懷憂喪志，只是不斷地打著自己心中的小算盤。」

民眾黨主席黃國昌說：「面對2026年的選舉，台灣民眾黨一定會用最大的誠意。」強調會記取失敗歷史，讓兩黨自主性不打折，鄭麗文更舉出實例，可能會參照法國經驗，國民黨主席鄭麗文說：「既不同於傳統歐洲的內閣制，有一點像法國的雙首長制，有一點像內閣制的精神。」

而在會談尾聲，黃國昌直接拋出，希望藍白智庫有對接機制，擴大對話平台展現執行力，國民黨主席鄭麗文說：「我才剛剛跟我們李鴻源部長見面，就是討論這個話題，所以我非常感謝剛剛國昌主席提出來，那麼未來我們就積極地來做這個事情，在這個智庫的層面上面開始對接。」藍白展現溝通姿態，寫下合作新篇章，但實際選舉整合機制，還有待後續討論。

