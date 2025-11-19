鄭黃會登場！鄭麗文贈藍、白鵲陶瓷圓盤 象徵意義曝光

國民黨主席鄭麗文（右）。（黃世麒攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日下午於新北新莊凱悅嘉爾酒店見面。鄭麗文贈送分別有藍色及白色的「台灣藍雀」圓盤，展現藍白合作；而黃國昌則送用水泥當作基底打造的鎢絲燈，盼與國民黨一同為台灣點亮一盞燈。

鄭麗文、黃國昌「鄭黃會」於19日下午登場。鄭麗文致贈來自新北鶯歌的彩瓷圓盤，可看見上方圖像是「雙雀同行，台灣必贏」，藍色白色雀鳥共同高飛，而彩瓷圓盤也象徵藍白合作必定在溝通情況下順利圓滿。

而黃國昌則挑選台灣本土藝術家用水泥製作的鎢絲燈，以水泥當作基底，代表基礎只要打的穩固，才能蓋起高高大樓，用燈代表台灣在晦暗不明時刻，民眾黨希望用誠心誠意跟國民黨共同為台灣點亮一盞燈。

