鄭黃會登場！ 陳學聖籲確立「最終目標」：才能解開僵局

國民黨主席鄭麗文（左）、民眾黨主席黃國昌（右）將各率5名黨務主管進行首度會晤。（圖：臉書合成）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌將在今天（19日）會面，主軸圍繞在「以行動守護台灣」的共同理念。前國民黨立委陳學聖指出，藍白兩黨若要進入深度整合，難度「比外界想像的更高」，尤其在縣市首長提名問題上，雙方利益交錯，難免各懷盤算。他強調唯有把「2028贏得政權」視為最終目標，許多僵局才有鬆動空間。

陳學聖直言，由於地方議會屬多席制選區，各黨往往自行提名，藍白兩黨過去也存在多方競爭，因此立委或議員層級本來就難談合作。反倒是縣市長提名才是真正的敏感地帶，另外比較候選人實力並不是單看民調，還牽涉政黨組織能量、基層動員力等因素。若以2024總統大選為例，國民黨內部的舉薦與支持顯示，政黨底蘊是雙方難以迴避的現實，一旦討論到此層面，協商就會往往卡關。

陳學聖也強調，各黨都有自身的利益與生存策略，合作並非一句話就能定案。真正可能形成共識的，反而是民進黨目前執政、藍白較有勝算的縣市，但政治效益有限。他寄望兩黨新任領導者能從2024教訓中找到突破口，讓這次會談成為新的起點。