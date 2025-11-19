鄭黃會登場！ 黃國昌曝會談前找柯文哲給3「指標」

黃國昌會談中講話。（圖／記者游承霖攝影）





國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，今天（19日）下午將在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉辦在野領袖會談，黃國昌強調，兩黨的確是獨立不同的政黨，又不同過去、背景、政策，但是不會成為阻礙兩政黨，他也強調，面對2026選舉，民眾黨一定會有最大誠意、方式選出最強團隊，我們相信台灣人民、每個縣市都值得帶給每個地方最好的地方治理，最好的生活；黃國昌也說，前來會談前，曾與柯文哲談過，而他也給出3個指標。

黃國昌首先指出，台灣民眾黨跟中國國民黨的確是獨立不同的政黨，又不同過去、背景、政策，但是不會成為阻礙；政黨一定會有競爭，不需要惡言相向、你死我活，政黨競爭可以帶給國家進步，當前處於內外交迫的關鍵時間，為了回應主流民意，捍衛國家安全，讓下一代看到未來，我們應該共同思考，更高價值、大局，如何攜手合作，給這塊土地的人民更好的政治與期許。

黃國昌也說，在地方政治上，他在新北市見證侯友宜市長的行動治理、在台中市看到盧秀燕市長的幸福城市，在基隆跟謝國樑市長討論地方聯合治理，用具體行動告訴人民，在堅固的基礎上，進一步構築未來合作藍圖，同時在基礎上面對2026選舉，民眾黨一定會有最大誠意、方式選出最強團隊，相信台灣人民、每個縣市都值得帶給每個地方最好的地方治理，最好的生活。

黃國昌表示，柯文哲常掛在嘴邊「民眾黨會把國家利益在政黨利益之上」我們一直都是以這個價值來決定每一步，在關鍵時刻，都是用這個原則告訴我們該做甚麼樣的事情，也因此討論聯合政府的理論與實踐，因為我們看到民進黨撕裂的社會需要修補、傷口需要被癒合。

黃國昌也告訴鄭麗文，請相信民眾黨，我們有最大誠意與機制挑選最好團隊，我們要帶給台灣最佳的地方治理；民進黨還在誤國時，兩黨已經開始工作，要把最下面的水泥先打穩，會先責成智庫去向國民黨智庫請益，用行動告訴台灣人民兩黨智庫對接，相信在此基礎上，就有堅實的基礎面對2026選戰，幫台灣人民找回應該是民有民治民享的國家，幫台灣人找回把人民利益放在第一位的政府。

黃國昌總結時也提到，再來會面之前曾跟柯文哲談過，柯文哲說面對合作過程中，最重要的是台灣人民得失，更給出「主流民意」、「國家正義」、「人民安全」，這是接下來繼續往前進非常重要的指標，我們跟國民黨有不同過去，我們身處相同現在，要共同思考，如何面對共同未來，這個未來是要讓台灣人民看希望、看到光的未來，這也是為什麼我們用一盞燈，期許自己跟國民黨朋友攜手合作一起為台灣點亮一盞燈。

