鄭黃會登場 黃國昌：兩黨競爭絕非零和賽局
[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在今（19）日下午3時會面。鄭麗文首先發言表示，不希望在地方自治選舉當中，因為鷸蚌相爭，導致劣幣驅逐良幣，希望「1+1大於2」，讓最好的團隊、最強的人選當選；黃國昌則說，
鄭麗文、黃國昌在今天下午進行公開會面，雙方會先致贈禮物，之後分別談論四大主軸，分別為「在野目前面對問題，如何整合力量」、「在野下一步，談為何要合作」、「政黨競合不應是零和遊戲，地方選舉的競合與策略調整」、「雙方核心幕僚團隊對接」。
鄭麗文：盼一加一大於二 讓最好的團隊、最強的人選當選
在第一大主軸時，鄭麗文表示，今天是台灣民主發展迎來嶄新里程碑，希望從今天開始，首先在民主政黨合作上面，從過去一年在國會的合作，要開始擴大深化到我們地方自治、地方選舉，這無疑是全新的挑戰，也是國際民主政黨合作史上的重要創舉，今天希望民主政治里程碑，帶給人民重大意義。
鄭麗文說，第一個，不希望在地方自治選舉當中，因為鷸蚌相爭，導致劣幣驅逐良幣，希望選賢與能、為國舉才，地方自治、地方政府選舉上，讓最好的團隊、最強的人選、最符合人民期待的候選人順利產生跟當選，第一個，我們希望不只讓最強的人當選，而且希望「1+1大於2」，藍白合過程中，因為良性競爭，有意為民服務的政治人物，用最大努力展現長才優勢，證明自己是最強最好的人選，除了人選團隊外，也要因為藍白合作，全方位合作無死角，長短互補，而且讓所有階層、民眾都能夠在民選政府過程中，受到重視照顧，所以先跟大家報告，「未來選舉過程，不管產生最強人選、最好團隊、最佳政策，最後受益的一定是所有台灣人」。
鄭麗文希望，選舉過程當中，能夠得到最佳成果，所以「1+1大於2」，藍加白會是台灣主流最新的民意，帶給台灣人民最好的政策、人民跟治理，台灣人民將會是最大贏家，這是我們希望兩黨合作，最重要的初衷、目標。
鄭麗文續指，非常感謝兩黨團在去年就任以來，這一年多時間歷經千辛萬苦，風風雨雨，各種你想得到想不到的考驗試煉，過去這一年多，無疑保衛憲政民主最核心價值，要先感謝藍白黨團過去一年的努力。從國會改革的重要理念，到一路走來福國利民的重要主張，到今天立法院、行政院仍就爭執不下的《財劃法》，《財劃法》就是一個縮影，將中央、國會據理力爭，連結到民主政治最核心的地方自治，結合中央國會跟各地政府，核心利益如何透過民主機制獲得保護。
鄭麗文也提及，今天的背後看板以行動顧台灣外，OF THE PEOPLE，這是憲法開宗民意，「民有、民治、民享」，代表為何要守護這部憲法，它是今天台灣社會最重要基石，代表民主政治的堅守跟捍衛，要創造共享的財富，而且要兼顧分配正義。
鄭麗文直言，台灣有今天民主法治均富的社會得來不易，但在賴清德主政下，擔憂幾十年的辛苦毀於一旦，除了延續國會合作，捍衛憲政民主，照顧民生經濟，確保弱勢基層得到照顧，未來這一年要面對全新的挑戰，從《財劃法》凸顯執政黨對地方自治的蔑視破壞，如何保護核心價值繼續延續，如何確保明年大選最好的人選勝出，從地方到中央，關乎國安民生建設得以推行，這都是在野黨必須專注努力的方向，希望今天是一個很好的開始，希望台灣人民乃至國際社會，看到藍白決心跟堅持，可以對台灣未來的民主寄予更高期待，正向希望。
黃國昌：兩黨競爭絕非零和賽局
黃國昌表示，民眾黨、國民黨確實是不同的政黨，有不同的背景，也有不同的政策，但是這不會成為阻礙，兩個政黨為了人民、國家、心心念念這塊土地共同合作，民主政治之下，政黨一定會有競爭，這個競爭不是惡言相向競爭，更不是你死我活的競爭，政黨彼此之間的競爭，是可以帶給這個國家更良性的進步。
黃國昌直言，但是最重要的事情是當前台灣處於內外交迫，關鍵時間點上為了回應主流民意，為了要捍衛台灣國家安全，為了要讓我們的人民、我們下一代，真正可以看到未來兩黨的競爭，不是也絕對不是零和的賽局，相反的要為了更高的價值、大局，我們如何攜手合作，給在這塊土地生活的人民，更好的政治、更好的期許。
黃國昌說，今年4/22當台灣面臨美國高關稅壓迫時，我們跟朱立倫坐下來，如何透過跨黨派合作，怎麼樣共同集結民間社會力量，怎麼樣再執政黨擺爛不作為的時候，在野黨彼此智庫可以對接，美國高關稅，民間版的衝擊報告，我們承擔了執政黨該做的工作，我們在立法院清楚告訴民進黨政府，他們提出來的880億的預算沒辦法解決台灣問題，事後證明我們說的是對的。
黃國昌續指，更令人印象深刻的事情是，在同一時期，一個民主產生的政府，對於在野黨立委發動無差別是的大罷免，把台灣的民主推向懸崖的邊緣，「我記得非常的清楚，4/26那天晚上我站在凱道上，面對所有在凱道聚集的台灣人民，我跟他們承諾，這仗台灣民眾黨一定會跟大家並肩作戰，捍衛台灣民主，民眾黨說到做到。」捍衛民主第一線不是個別政黨的得失，不是個別政治人物的得失，我們看重的是台灣民主憲政。
黃國昌說，當時全黨上下全力投入，我們承擔，讓他非常感動的事情是，在台灣民主關鍵時刻，台大法律系的學姊，也就是鄭麗文，那時候他沒有任何公職黨職，他登高一呼，跳出來籌組在野大聯盟，不僅可以跨越黨派、台灣不同階層，很多不是國民黨也不是民眾黨的人，一起站出來，而大罷免32比0的結果，以為會讓民進黨政府學會謙卑傾聽民意，讓賴清德總統檢討反省認錯，但怎麼也沒有想到，賴清德政府繼續用司法追殺他的政治競爭者。
黃國昌說，相信在過去這一年多，台灣民眾黨、立法院黨團，跟國民黨立法院黨團在國會裡面，我們攜手合作，也必須要跟大家承認，我們不是每個法案意見都一致，一定有爭執爭論，一定有意見不合，但是這些差異都沒有辦法阻止一件事情，沒有辦法阻止我們要繼續推動台灣改革的心，要讓這塊土地的人民過得更好。
黃國昌也說，國會和最順利，我們面對的是民進黨控制的媒體，只有口號「藍白毀憲亂政」，民進黨眼中只有民進黨自己人，其餘的都是中共同路人，台灣民主何時淪落到這樣的地步？「我永遠沒有辦法忘記，民主進步黨主導這些改革法案的時候，把一場佈置的跟靈堂一樣，在地上寫一個罷字，在青島東路上放了很多在野黨政治人物的靈堂，台灣的政治何時沈淪成這樣？」
黃國昌說，兩個各自不同的主張的政黨，絕對有可能對台灣未來攜手努力奮鬥，再繼續往前邁進的過程當中
我們會用政策、願景、理念，當作雙方繼續邁進，像我剛剛送給鄭麗文的禮物，堅若磐石，穩固的基礎上合作，面對2026年選舉，台灣民眾黨一定會用最大誠意，我們用最好的方式，選出最強的團隊。
