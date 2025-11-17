鄭黃會確定！黃國昌證實：19日下午與鄭麗文會面 地點待定

黃國昌。資料照。陳祖傑攝



民眾黨主席黃國昌昨透露將與國民黨主席鄭麗文正式會面，形式採全程公開。黃國昌今（11/17）在立法院受訪表示，「目前預定的時間，是這個週三（11/19）的下午」，地點等到確定了再報告。

針對「鄭黃會」進度，黃國昌今天，跟鄭麗文的會面，昨天有跟大家報告過，這週就會正式的來舉行，「目前預定的時間，是這個週三的下午」也請所有的媒體朋友要能夠多諒解，因為兩黨黨主席的見面，雙方的幕僚以及黨務主管，有很多細節、行政上面的工作，要先安排，因此具體的地點，可能這1、2天，兩黨的黨務主管跟工作同仁，會去先場勘，等到確定了，再跟各位媒體朋友報告。

另外，針對地方聯合治理，有無可能針對第嘉義、新竹、彰化等地與鄭麗文溝通，黃國昌回應，一開始跟鄭麗文彼此之間交換意見，雙方一定都是談目標、談願景、談政策，是台灣人民大家所共同期待的；目前在中華民國，當民進黨政府把國家搞得四分五裂的時候，真的讓必須要冷靜下來重新的思考，怎麼樣團結台灣。

黃國昌指出，他昨天在基隆參加地方聯合治理論壇致詞的時候提及，2012年前總統蔡英文以民進黨主席及總統參選人的身分曾說過，協商式的民主、大聯合的政府，這是未來應該要走的方向，這樣才能夠真正團結台灣。

黃國昌接著批，只不過說，過去民進黨的主張，甚至是提出總統的政見，在現在由賴清德所領導的民進黨，變成了完全、完全不值一談，甚至用各式各樣的方式來抹黑攻擊。

黃國昌呼籲民進黨，大家努力想要透過聯合政府、協商式民主的方式來團結台灣，與其抹黑台灣民眾黨跟其他的在野黨、進行這種政治上面的抹黑，不如回家好好的溫習一下，當初民進黨是怎麼主張的，「不要一天到晚用今天的民進黨在打臉昨天的民進黨。」

