鄭黃會空談淪形式 白藍仍各懷鬼胎
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌 19 日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，兩人強調藍白合作的共同方向。鄭麗文更表示，若有人破壞藍白合，將依黨紀處分；黃國昌亦稱，儘管兩黨主張不同，但不妨礙合作空間。
然而，這場會談不僅遭綠營猛烈批評，國民黨內部也出現不同聲音，藍綠陣營皆對「鄭黃會」結果不看好。
國民黨內部同樣出現現實盤算。台北市議長、北市黨部主委戴錫欽表示，支持藍白合的大方向，但北市議員選舉國民黨仍要「席次最大化」，目標是 台北市議會國民黨單獨過半。
他強調，蔣萬安連任是優先目標，其餘政黨人選「不置評」。至於合作是否需經柯文哲同意，他表示 2024 經驗猶在，但民眾黨內部問題國民黨「充分尊重」。
新北市長侯友宜提醒，政黨合作不能流於表象，必須建立共同價值、公開透明的合作機制，人民才會有感。他強調，「良性競爭」比空泛承諾更重要。
民進黨立委吳思瑤則抨擊，「鄭黃會」缺乏理念、只有政治算計。她批兩人互誇互捧、矯情肉麻，會議內容不是願景而是攻擊民進黨，更避談自身爭議，包括鄭麗文的親中立場與黃國昌的狗仔偷拍、貪瀆疑雲。她直言兩人都有「背叛履歷」，政治信用薄弱，「今天承諾、明天推翻」毫不意外。
民進黨秘書長徐國勇也指出，會談完全未談台灣安全與區域情勢，尤其在中國加大脅迫之際，雙方卻只忙著攻擊民進黨，「讓國人非常失望」。他並質疑，黃國昌曾喊「消滅國民黨」，如今如何與國民黨合作，卻沒有交代。
