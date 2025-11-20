即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨（19）日於新莊凱悅嘉軒酒店會晤，布局2026九合一大選「藍白合」，雙方互贈瓷盤、水泥塊鎢絲燈，也讓外界懷疑是否「暗藏心機」。對此，民進黨秘書長徐國勇今（20）日狠酸，這場藍白會面「極為失敗」，無助國家團結。

徐國勇直言，昨天藍白合讓人非常失望，當中國對台灣各種脅迫，以及區域安全構成緊張情勢等，其實藍白合可以著墨這些問題；不過很可惜的是，卻淪為攻擊、對國家沒有助益的會談，「我是覺得這對國人來講，藍白合是個極為不成功、失敗會合，對台灣安全、國家團結都沒有任何助益」。

廣告 廣告

至於藍白到底該怎麼合，徐國勇表示，他們好像也沒有講清楚，國民黨於大罷免期間，非常多違反個資法、偽造文書等案例，還有黃國昌當初對國民黨的攻擊，更揚言「以消滅國民黨為職志」，讓國人了解要合的理由是什麼？為什麼過去講法跟現在不同？轉變是什麼？對台灣安全立場又是什麼？這些都沒有談到。

關於藍白黨主席互贈禮物，徐國勇指出，有很多名嘴認為暗藏心機，「我是看不出來，這也值得國人深思，是不是真的有心機?」，昨天藍白合的格局，國人看不到為區域安全論述，讓人非常失望。





原文出處：快新聞／鄭黃會竟趁機攻擊執政黨！徐國勇怒轟「極為失敗」：無助國家團結

更多民視新聞報導

黃國昌造「旨」二度唸錯！糗到台下人全驚呆了

中國女冒充菲籍當上市長！涉人口販運逃亡被捕 法院判刑出爐

前高層驚傳「帶半導體機密奔英特爾」 台積電董事回應了

