鄭黃會等於黃國昌「沒舞台」？藍營背後盤算遭揭

政治中心／綜合報導



國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，雙方預計將於19日進行會談，地點選在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店。對於藍白合是否能成，以及禮讓到什麼程度，都引發外界高度好奇。對此，政治粉專「聲量看政治」公開指出鄭麗文的盤算，直言藍白合下去，吃虧的是民眾黨。

「聲量看政治」撰文指出，藍白合的聲量真相：「黃國昌想上位、鄭麗文想併吞，小草不過是各自盤算下的政治工具。」同時指出，黃國昌原本靠直播塑造自己「白色理性」的品牌，但這7天，泛白陣營中討論藍白合的直播趨勢幾乎貼地，代表他的支持者沒有把他當成藍白合議題的中心。對黃國昌來說，直播聲量的褪去等於權力的萎縮。他心裡很清楚，如果他不跟藍營靠近，他無法在2026拿到任何主導位置；但靠太近，他的粉絲就會離開。「聲量看政治」認為，黃國昌選擇對著國民黨裝溫柔、裝理性，一直講「輸了我也願賭服輸」、「民調不是為了炒新聞」，希望小草們覺得他是「大人」，同時讓藍營覺得他「很好談」。這種自我稀釋，其實也是泛白直播趨勢逐漸消失的真正原因。在國民黨方面，影片量狂飆代表藍營在搶版面，鄭麗文則在盤算「把白營整包收編」。從影片數的聲量圖可以看到，影片數在這兩天爆衝到100多支，是國民黨很刻意的操作。鄭麗文不是只想談合作，她心裡的盤算很明確，不是要「藍白合」，是要「併吞白」。

廣告 廣告

鄭黃會等於黃國昌「失去舞台」？粉專曝藍盤算嗆：合下去民眾黨吃虧

「聲量看政治」認為，黃國昌心裡很清楚，如果他不跟藍營靠近，他無法在2026拿到任何主導位置。（圖／民視新聞資料照）





鄭麗文才剛被「悼念共諜」事件燒到烏煙瘴氣，她急著轉移焦點。藍白合這個議題剛好可以重新把她放到舞台中央。大量影片灌出來，就是要把「鄭麗文是藍白共主」的形象造起來，避免被黨內更強勢的人邊緣化。在她的邏輯裡，黃國昌只是棋子，能牽來談，就代表民眾黨願意用「配角」身份上桌。泛藍陣營談藍白合的影片數量急劇上升，目的就是先在藍營內部塑造「我們才是主體」的集體認知。這套操作越成功，民眾黨未來能談的籌碼就越少。對藍營而言，「聲量看政治」解釋，只要能把「藍白合」定調成「藍帶白」，就算影片無聊也沒關係。只要聲量還在，議題就由國民黨說了算。真正的危險是在白營。白營關注度一路掉，代表黃國昌的支持者正在重新思考「我還要不要支持民眾黨？」。「聲量看政治」猜想，黃國昌寧願失去部分白粉，也要換來和國民黨的對話位置。這是一個賭注，他賭白粉不會真的離開，而藍營會願意給他舞台。鄭麗文也在賭，而且賭得更大。她賭黃國昌不敢甩開藍營，也賭民眾黨的實力不足以單飛。只要她撐住姿態，民眾黨最後自己就會貼上來。

鄭黃會等於黃國昌「失去舞台」？粉專曝藍盤算嗆：合下去民眾黨吃虧

「聲量看政治」直言點出]鄭麗文的盤算很直接，稱對方要的是把小草整合成藍營的外圍系統。（圖／民視新聞資料照）





最後，「聲量看政治」直言，鄭麗文的盤算很直接：「我要的是把小草整合成藍營的外圍系統。」她沒有要平起平坐，也沒有要共享話語權。她的目標，是讓民眾黨完全變成國民黨的側翼、工具，讓2026的提名可以更乾脆地「藍營主導」。所以，再談藍白合下去，吃虧的只有民眾黨自己而已。













原文出處：鄭黃會等於黃國昌「失去舞台」？粉專曝藍盤算嗆：合下去民眾黨吃虧

更多民視新聞報導

昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？

中日關係緊張！日女星表態「支持一個中國」掀戰

合得成？藍白爭搶競選宜蘭縣長 周榆修、李乾龍這樣說

