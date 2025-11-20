鄭黃會聲勢很強！他酸：看吳思瑤反應就知

▲國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「鄭黃會」落幕。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日舉行高峰會，兩人在會中稱有諸多共識，另外也提到，兩黨智庫對接，且最晚明年3月，就要談定2026年大選協調提名機制。資深媒體人謝曜州說，鄭黃會是藍白合漂亮的起手式，聲勢很強，但藍白未來進入深水區、引爆爭議話題時，民眾黨誰是真正拍板定案的人，至為關鍵。

謝曜州指出，鄭麗文與黃國昌兩位主席在會談中，以批評賴清德及民進黨作為開場，共同營造支持者情緒共鳴，鄭麗文以高亢語氣搭配黃國昌略帶悲音的表述，形成讓支持者激憤的序曲，兩位主席展現一時之選的演說能力，同時刻意避開敏感民調話題，以免重蹈上次破局的覆轍，將地雷級議題暫時擱置，未來再行討論。

廣告 廣告

謝曜州指出，黃國昌強調藍白合並非單純討論席次分配，但在記者追問下，他仍表達希望落實地方治理，並討論民眾黨縣市長的分配方式。兩位主席為了將藍白合作的理想價值轉化為實際效益，昨日進行智庫對接，這對民眾黨推動的聯合政府方向，是正向回應，這也為未來執政後可能發展的「雙首長制」提供願景，整體規劃爭議性低，且收尾精準，顯示藍白合起手式相當順利。

謝曜州指出，雖然民眾黨前主席柯文哲未親自出席會面，但其精神仍在。黃國昌強調柯文哲是民眾黨的重要夥伴，而非精神領袖，還提到柯文哲曾在半夜傳訊息給黃國昌，顯示在民眾黨內部，誰能在爭議性議題上拍板定案，對未來藍白合進入深水區至關重要。他指出，上次破局經驗顯示，柯文哲易受身邊人影響而改變決策，未來是否重演仍需觀察。

謝曜州分析，這次鄭黃會呈現漂亮的起手式，聲勢強勁。他以民進黨立委吳思瑤在公開場合的回應為例，指出支持者對藍白合作後續發展高度期待。謝曜州認為，兩位主席及三位主事在每一步行動中都扮演關鍵角色，對於藍白合是否能順利推進，具有決定性意義。整體而言，此次會面既展現策略規劃，也提供未來合作方向的清晰線索。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

小草昌粉看衰藍白合？他曝直播聲量數據：主角是鄭麗文不是黃國昌

台積電資深副總疑叛逃英特爾 她憂釀國安危機：神山還能護國嗎？

藍白合加入柯文哲？黃國昌：民進黨司法追殺 留時間讓他專心面對