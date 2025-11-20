鄭黃會落幕！媒體人暗指藍營這人最怕成小丑

▲國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「鄭黃會」落幕。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨（19）日首度會面，全程1.5小時完全公開、痛批執政黨，並未深入談及藍白合，遭綠營緊抓這點痛批，鄭黃會淪為攻擊民進黨的批鬥大會，既無助團結，也不能推動國家前進。對此，資深媒體人羅友志認為，這場鄭黃會比起2年前的君悅「唸簡訊」之亂，高了何止一個檔次？而當年唸簡訊的侯友宜，深怕自己變成小丑。

羅友志昨發文表示，鄭國會圓滿開始，為什麼說圓滿？因為若對比2023年11月23日前的君悅之亂，這對在野黨領袖，比起當年「唸簡訊」的荒唐，何止高了一個檔次？即便記者2次「見縫插針」的妙問，兩位主席分別以「放心」跟「家規」化解爭議。

羅友志指出，黃國昌被問到新北市長跟國民黨、侯友宜等問題，黃國昌以「如果男主角不是我，放心，一樣全力以赴，輔選到底！」放心這2個字特別鏗鏘。鄭麗文更是毫不猶豫地說：「如果有人不認輸」各黨家規處理。

羅友志說，2023的11月，充滿「非我不可」的窘態，搞得各自裡外不是人，標準的鷸蚌相爭；2025的11月，2個人都以退一步，讓政黨合作往前。所以，他覺得沒有「落幕」，而是「開始」，未來智庫對接，就是黨的腦袋互融。

另外，羅友志也提及，鄭黃會讓綠營見縫插針，都不是新聞，藍營的人潑冷水，才是新聞。而侯友宜，就是除了民進黨外，會對藍白合冷言冷語的人，因為藍白若合，當年唸簡訊不想藍白合的他就成了小丑，而且明年新北市他有人，如果黃國昌想選，他怎麼辦？所以先來個下馬威。

