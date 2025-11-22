鄭黃會落幕！盧秀燕首發聲：相信將為藍白合帶來新契機

針對本週三落幕的「鄭黃會」，台中市長盧秀燕今天（22日）表示，「相信他們一定會為藍白合、為國家帶來新契機。」（資料照片／李鍾泉攝）

國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌共同舉行在野高峰會，雙方互動相當熱絡。對此，台中市長盧秀燕今天出席活動時首度對外發表自身看法，她表示，鄭黃2人都是以大局為重的人，「相信他們一定會為藍白合、為國家帶來新契機。」

備受各界矚目的藍白在野主席高峰會於19日落幕，鄭麗文在會中送上特製的彩瓷圓盤，盤面上有一對藍、白色鵲鳥展翼高飛，象徵藍白合作在良好溝通下終將圓滿；黃國昌則回贈一盞水泥鎢絲燈座，象徵藍白將共同為台灣點亮一盞燈。

這次會談也聚焦4大主軸，包括「在野目前面對問題，如何整合力量」、「在野下一步，談為何要合作」、「政黨競合不應是零和遊戲－地方選舉的競合與策略調整」、「雙方核心幕僚團隊對接」，鄭麗文和黃國昌也就藍白合議題討論將近1個半小時，互動相當熱絡。

對此，盧秀燕今天一早出席活動時表示，鄭麗文主席跟黃國昌主席都是具有以大局為重、新思維的人。

盧秀燕說，大家要相信他們，信任黨主席，不管是對黨內或是政黨之間才是團結合作的好基礎，「相信他們，一定會為藍白合、為國家帶來新的契機。」



